La gran mayoría de niños no sabe, con certeza, a qué se dedicará cuando alcance la adultez. Ese no es el caso de Óscar Pinto, quien desde pequeño estaba convencido de que su vida estaría dentro de una cancha de fútbol. Y reivindicaba su anhelo cada vez que jugaba con sus amigos de la urbanización Tahuantinsuyo, del distrito de Independencia. Manuel y Luz, sus padres, jamás impidieron que realizara su sueño. Siempre estuvieron a su lado guiándolo y explicándole que con la disciplina alcanzaría todo lo que se proponga. Hoy, con 17 años, Óscar puede decir que ha cumplido su sueño. Aunque se ha planteado más retos y espera lograrlos, como bien dice, con humildad y sacrificio.

- ¿Cómo empezó tu historia en el fútbol?

Ha sido en la sede de la San Martín. Me fui a probar con el profesor John Alcántara. Me fue muy bien. Por el desempeño en la categoría jugábamos campeonatos, Copa Regatas, Copa AELU y un campeonato Sub 12 en donde vinieron [equipos] españoles. Debido a eso me subieron a la categoría 2001 de la sede de Santa Anita. De ahí bajé a mi categoría. Jugué Copa Federación, Copa Centenario. Fui llamado a la selección Sub 15; de ahí empezó todo. Jugábamos en distintos países para el Sudamericano, que iba a ser en Argentina. Quedamos en semifinales. Nos seguimos preparando para el Sudamericano Sub 17, que ha sido hace poco y que nos fue bien. Ahora estoy cumpliendo mis metas paso a paso. Estoy consolidándome en el primer equipo, voy siendo mejor cada día como persona. [Siempre] Humildad ante todo. Hay que seguir dándole para adelante.

Óscar Pinto pertenece a las divisiones menores de la Universidad San Martín. (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)

-¿Tus padres tomaron a bien cuando les comentaste que ibas a dedicarte al fútbol?

Ellos siempre me apoyaron desde un inicio. Siempre estuvieron conmigo apoyándome, con mis pasajes para que me vaya bien en mi entrenamiento, hablándome y aconsejándome. Paso a paso fui creyendo más [en mí], de que sí podía llegar a jugar profesionalmente.

-Tu rendimiento fue en ascenso a tal punto de integrar la selección peruana Sub 17, que se quedó cerca de acceder por mérito propio a la Copa del Mundo de la categoría. ¿Qué sensaciones te dejó la campaña realizada?

Nos fue muy bien por la actitud y juego que tuvimos en los partidos. Poco a poco fuimos consolidándonos. Estuvimos a un paso de ir al Mundial por diferencia de goles, pero las cosas pasan por algo. Ya vamos a tener nuestra revancha. A mentalizarnos en lo que se viene.

-Acaba de empezar el Mundial Sub 17 en Brasil. Nosotros íbamos a ser la sede, pero la perdimos ni bien arrancó el año. Ahora solo queda mirarlo por televisión...

El cuerpo técnico de la selección y nosotros teníamos entendido de que si acá no era la sede, igual íbamos a demostrar lo que podíamos hacer en el campo en pleno Sudamericano. Yo creo que dimos la talla. Aunque no haya sido la sede acá, jugamos un buen Sudamericano. Estuvimos a la altura de todos los países.

-¿Crees que existió una dejadez por parte de la Federación Peruana de Fútbol al perder la sede del Mundial Sub 17?

No lo tengo bien entendido. Nosotros, desde un principio, estuvimos mentalizándonos de que si se daba o no la sede íbamos a dar lo mejor de nosotros en el campo.

-En este año se habla bastante de Yuriel Celi y hace poco de Alessandro Burlamaqui. ¿Cuál es tu opinión acerca del trabajo que vienen haciendo en sus respectivos clubes?

Estoy muy feliz por ellos. Estoy feliz de que estén logrando sus metas, sus sueños. No tengo mucho contacto, pero la hemos pasado bien en el Sudamericano.

-Se aproximan las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Te ilusiona estar en algún proceso de este camino?

Claro. Siempre tengo la mentalidad de lograr eso: jugar una eliminatoria o representar a mi país. Voy a esforzarme cada día. Voy a entrenar duro y sacrificarme. Todo chico con sueños quiere llegar a la selección mayor y representarla bien.

-Durante los entrenamientos de la selección mayor integras parte del equipo de sparrings. ¿Qué tal con esa experiencia bajo la mirada de Gareca?

El profesor Ricardo Gareca siempre está viéndonos a nosotros. Siempre estamos para ayudar a la selección mayor. Estamos bien considerados.

-¿Ricardo Gareca tiene algún trato especial contigo?

No he tenido comunicación con él pero me dice: “Pinto, cómo estás”.

-A través de un informe realizado por el diario El Comercio, se supo que dentro de la Videna se ha empezado un plan de trabajo especial para Yuriel Celi. ¿Consideras que es injusto solo centrarse en un futbolista de la última Sub 17 en lugar de realizar ese trabajo en conjunto?

No. Creo que el cuerpo técnico de la selección sabe lo que hace. Celi es un buen jugador, un buen prospecto para el futuro. Creo que está bien que esté considerado. Las cosas ya llegarán en su momento y a su debido tiempo, como debe de ser.

Óscar Pinto y Yuriel Celi fueron los futbolistas peruanos más resaltantes del último Sudamericano Sub 17. (Foto: GEC)

- ¿Qué podemos esperar de los nuevos jugadores que formarán parte del próximo Mundial Sub 17 que se realizará en nuestro país?

[Esperemos] Que se mentalicen. Son muy buenos jugadores los de la Sub 15 que van a ir para la Sub 17. Que nunca bajen la cabeza, que miren a los rivales a los ojos y que no sientan temor. Son muy jóvenes todavía. Tienen un futuro por delante.

-En las últimas jornadas del Clausura, la Universidad San Martín se ha visto perjudicada por los errores arbitrales...

Creo que a veces se ven los errores. Nosotros vamos a luchar contra todo eso con nuestro juego. Vamos a sacar esto adelante para quedarnos en Primera de todas maneras.

-¿Cuál es tu análisis respecto de los minutos que te brindan en la Universidad San Martín?

El profesor creo que me tiene mucha confianza. De a pocos me está dejando entrar con el equipo. Me siento [listo] con estos minutos para soltarme y agarrar el ritmo de Primera y mentalizarme para lo que sigue más adelante. Le agradezco al club y al comando técnico por eso.

“Yo vengo trabajando silenciosamente y entrenando duro. Voy a esforzarme más y vamos a salir adelante con todos mis compañeros, que somos el futuro del Perú”

Óscar Pinto, futbolista de la selección peruana Sub 17

-En esta misma temporada marcaste tu primer gol como profesional ante Los Caimanes, por la Copa Bicentenario. Fue un momento inolvidable para ti.

Lo pasé muy bien. Entré en el segundo tiempo. Íbamos perdiendo 2-1, el equipo se puso a jugar, lo tuvimos encima y gracias a Dios se dio mi gol.

-¿Cuál es tu gran sueño?

Mi sueño es irme a Europa a jugar en el equipo del Borussia Dortmund, de Alemania, por la hinchada, la tradición que tienen. Me gustaría jugar en la liga alemana.

-¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que se sorprendieron por tu buena aparición en el último Sudamericano Sub 17?

Las cosas se van a dar poco a poco. Yo vengo trabajando silenciosamente y entrenando duro. Creo que voy a consolidarme más, voy a esforzarme más y vamos a salir adelante con todos mis compañeros, que somos el futuro del Perú. Quiero ser un buen espejo para los muchachos que siguen y dar un buen ejemplo con la disciplina. Con la humildad todo se puede lograr.

Óscar Pinto ha integrado las categorías Sub 15 y Sub 17 de Perú. Actualmente milita en el primer equipo de la Universidad San Martín. (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)