El coronavirus sigue golpeando muy fuerte. La noche del reciente jueves, el futbolista Óscar Vílchez, exintegrante de Alianza Lima y actualmente miembro de Alianza UDH, anunció la partida de su padre, con un sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Amigos, hoy me toca despedirme de este señor que ven acá, mi padre. Aquel que me corrigió con amor, me enseñó a jugar al fútbol, a manejar, a valorar el trabajo y el sacrificio. Te tengo marcado en mi alma viejo, te extrañaré la vida entera”, escribió ‘Neka’ en la publicación, que la acompañó con una postal junto a él.

Óscar Vílchez, hermano de Walter, exjugador de Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros equipos, previo al desenlace fatal, había informado que, tras buscar por todos los medios una cama UCI, finalmente pudo había podido conseguir una y que el pronóstico era reservado.

Así se despidió 'Neka' Vílchez de su papá.

Conocida la noticia, Alianza UDH se pronunció vía Twitter: “La familia del Alianza UDH extiende sus condolencias a los familiares y amigos de don Walter Ricardo Vilchez Araujo, padre de nuestro compañero de equipo, Oscar ‘Neka’ Vílchez, y Walter ‘Pacho’ Vílchez, ex integrante de la institución”.

También llegó un mensaje desde Alianza Lima: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor. Walter Vílchez Araujo, padre de nuestros exjugadores Óscar y Walter Vílchez. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos. ¡Mucha fuerza!”.

