Alianza Lima consiguió una importante victoria en casa de Carlos Stein que le permite meterse de nuevo en la pelea por el título del Torneo Clausura, de Liga 1 2022. Sin embargo, los jugadores del conjunto local terminaron muy molestos con el árbitro principal del cotejo.

Óscar Vílchez, uno de los elementos más experimentados de Carlos Stein, criticó duramente al juez luego del pitazo final.

“Claro que no (fue penal). Esto es una vergüenza. Creo que todos han visto desde sus casas que no ha sido penal. Yo le hago foul sí, pero le hago afuera. Cinco metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro: ‘Mira, no ha sido penal. Ha sido afuera’. El árbitro lo omite simplemente y cobra un penal inexistente”, comenzó diciendo Vílchez.

“Nos estamos jugando el descenso y vienen a meternos la mano al bolsillo. Ramos se la pasó abrazándolo a Leyes todo el partido en el área y no cobró un foul, y a nosotros nos cobran un foul inexistente”, sentenció el defensor.

Declaraciones de Óscar Vílchez "ex jugador y 3 veces Campeón con Alianza Lima"tras el penal inexistente y posterior victoria de Alianza Lima sobre Carlos Stein.#LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/J12VO4wN39 — Mauricio Orellana V. (@MauriOre) September 18, 2022

PRESENTE DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima, con esta victoria ante Stein, llegó a los 21 puntos en el Torneo Clausura y escaló hasta la quinta casilla. Eso sí, los blanquiazules tienen un partido pendiente contra Melgar.

PRESENTE DE CARLOS STEIN

Carlos Stein sigue complicado con el descenso. Actualmente se ubica en la penúltima posición del Clausura con solamente 4 unidades.