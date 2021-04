Conforme a los criterios de Saber más

Valdivieso, Dimas, Asca, Ballesteros, Quiroga, Balerio, Ibáñez. La historia del arco del fútbol peruano resumida en siete apellidos. La octava maravilla se llama Ottorino Sartor, el arquero sobrio y elegante de camisetas verdes del equipo campeón de la Copa América 1975. “Todo eso que dices es muy exagerado, pero me hace muy feliz”, dice una tarde del 2018, sentado al teléfono en la sala de su casa en Chancay, donde vive y entrena a los jóvenes aspirantes al puesto de esa ciudad. Es Coordinador de Deporte, Imagen y Preparador de Arquero de Menores en Municipalidad Distrital de su tierra. En setiembre cumplirá 73 años. Es hincha de la ‘U’ hasta los huesos. Está muy bien de salud, intactos los recuerdos de sus 27 partidos con Perú entre 1996 y 1979. “Solo me duelen las manos algunas veces, pero todo bien. Son las lesiones propias de la edad y de la carrera”, dice. Lo que no cuenta el señor Sartor es que esos dolores tienen que ver con la exigencia, los riesgos y al amor. En aquel mítico partido contra Brasil en Belo Horizonte tapó sin guantes.

—¿Es verdad que atajó sin guantes en esa Copa?

—Sí. No se usaba mucho en la época. Y si bien la federación hizo gestiones para tener un par, decidí que podía atajar mejor sin guantes. Contra Brasil, los cañonazos de (Roberto) Batata me hacían picar las manos. De hecho después de un ataque brasileño que pude controlar, saqué largo para Cachito, que se la entregó a Casaretto y fue el 3-1. Imborrables recuerdos.

—¿Todavía ve esos videos?

—Sí, en la televisión. No entro mucho a Internet. La nostalgia me gana, te confieso. Por eso a veces no quiero verlos y me escapo.

—¿El mejor partido de esa campaña del 75 fue el de Brasil?

—Sí, puede ser. Por los goles, porque nos salió todo bien… y hasta por el saltito cantinflesco del Loco Casaretto (+) que todo el mundo vio después. Lo hicimos leña en el vestuario. Él que era tan fastidioso, tan jodido… fue una tarde increíble. El Loco me decía James Bond y otros compañeros me decían Superman. En ese tiempo uno era futbolista y tenía otra presencia. Eso llamaba la atención de las chicas, je... y de eso se agarraban mis compañeros.

Partido en Oruro, el 17 de julio de 1975, por la Copa América. De espaldas el Flaco Quesada, con la 7 y -sin guantes- Ottorino Sartor. FOTO: Tomás Matta / GEC Archivo Histórico.





Presentación de Mundialistas, el libro gráfico de El Comercio. Germán Leguía, Cachito Ramírez, Julio César Uribe, Otorino Sartor, doctor Darío Gonzales, doctor Jorge Alva, Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil.

—¿Por qué ese grupo consiguió un título sudamericano y no se volvió a repetir más?

—Era un gran plantel. Percy y Eleazar jugaban en Independiente, Chumpitaz en Atlas y Oblitas en Veracruz, Sotil en Barcelona, y los que estábamos aquí manteníamos el nivel, competíamos desde que nos citaban a la preselección. Esto era muy importante porque a ese grupo llamaban a 4 jugadores por puesto y entonces el entrenador sí podía ver quién era el mejor. Pero además ese grupo era muy cercano: éramos amigos, y nos teníamos mucho respeto. Cuando un grupo se respeta, se defiende; y jugar así es más fácil porque todos somos solidarios. No había división entre los que jugaban afuera y los que estábamos aquí. Hasta ahora somos amigos.

—Ustedes son los los héroes del 75. Nadie lo duda.

—Gracias. Uno llora por dentro cuando escucha eso; la alegría tiene que ser mayor. Fuimos campeones para el país.

—¿Que hoy todavía lo llamen Capitán a don Héctor Chumpitaz es una prueba de ese respeto?

—Sí, claro. Cómo no lo vamos a respetar hasta hoy si él era el líder, el ejemplo de todos. Dentro y fuera del campo. El primero que llegaba a entrenar, y el último que se iba.

—¿Cómo era Marcos Calderón?

—Yo lo conocí en el Defensor Arica. Tenía ese carácter fuerte de imponer su idea y su trabajo. No hablaba, imponía. Seguro que nos dijo un par de carajos, pero era suficiente. Él veía que dentro de las concentraciones había respeto y alegría, y también se sumaba a la broma. Cuando había un problema, te llevaba a su cuarto a solas y arreglabas la situación ahí. Nunca expuso a ningún jugador en público.

—¿Ganó dinero en el fútbol?

—Gané lo suficiente. Nunca recibimos un premio jugoso por el 75. Cuando salíamos a jugar en el extranjero nos daban 10 dólares diarios de viáticos. Nada más. Uno feliz porque se iba a defender a la patria.

—¿Guarda alguna camiseta suya de esa época?

—No tengo ninguna. Era muy regalón. No pensaba en estos tiempos. Hoy valdría mucho dinero para un coleccionista.

—¿Cree en los jugadores nacionalizados? Usted tenía padre italiano.

—Y madre peruana. Mi padre vino en un barco desde Italia con Aristóteles Onassis, escapando de la guerra. Yo nací aquí en Chancay y creo que moriré en mi tierra. Aquí tengo mi escuela de arqueros. Aquí aprendí el amor a mi patria.

—¿Qué condiciones debe tener un portero de selección?

—Primero, es importante el tamaño. No me refiero que mientras más alto, mejor arquero. No. Me refiero a la utilidad que le des. Para Marcos Calderón, 1.85-86 era la talla ideal. Yo coincido con eso. Como el muchacho Pedro Gallese, el actual portero de Perú.

—¿Está de acuerdo con su titularidad en la selección?

—Lo había visto antes, en el torneo. Es muy serio. Con más partidos va a ser más maduro. Se ha ganado el puesto con justicia. Ataja, no es espectacular, mide la zona, tiene mando. Va a aprender mucho si quiere. Los arqueros maduran pasados los 30 y a él le falta recorrer largo trecho.

***

Otorino Sartor. Los más chicos deberían saberlo: en 1975, la puerta de Perú la vigilaba este señor. Con su porte de Superman y sus modales de Clark Kent. Y fuimos campeones.

LA CARRERA DE OTTORINO SARTOR





CLUB PAÍS AÑO Juventud Torre Blanca Perú 1960 Association Chorrillos Perú 1961-1962 Defensor Arica Perú 1963-1971 José Gálvez Perú 1972-1973 Atlético Chalaco Perú 1974 Universitario de Deportes Perú 1975 Colegio Nacional de Iquitos Perú 1976-1978 Coronel Bolognesi Perú 1979 Asociación Deportiva Tarma Perú 1980 Sport Boys Perú 1981 Deportivo Municipal Perú 1982 Sport Boys Perú 1983 Juventud La Joya Perú 1984-1986

Corrección: Esta nota se publicó en el año 2018

