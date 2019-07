Pablo Bengoechea: "Tenemos el plantel necesario para luchar por el título nacional" | ENTREVISTA

Alianza Lima iniciará su andar en el Torneo Clausura frente a Sport Boys, en el Callao. Este certamen representará la última chance para los íntimos de meterse a la definición por el título nacional a fin de año. Tras un Apertura irregular, la escuadra de La Victoria le confió el proyecto a un viejo conocido, Pablo Bengoechea. El estratega uruguayo conversó con El Comercio y expresó su optimismo de cara a fin de año.

-¿Cuál es el balance de su primer periodo en Alianza Lima?

Tuvimos un 2017 muy bueno porque se alcanzó el título, objetivo principal de la institución, y el 2018 no fue tan favorable porque nos faltó ganar la final. Salimos segundos, no quedamos conformes.

-¿Hubo involución?



No, sucedió que construimos un nuevo plantel con distintos rendimientos. Hay que adaptarse con lo que uno tiene para que los objetivos se cumplan. Es imposible tener dos años con la misma performance, los futbolistas cambian. Depende mucho de ellos.

-¿Con qué plantel se ha encontrado?



Con uno muy bueno. Conozco prácticamente a todos. Siempre se intentó que lleguen jugadores que hayan sido convocados a selección, es lo que ha ocurrido. Gallese y Cartagena fueron mundialistas, otros han pasado por microciclos como Salazar, Cuba, Manzaneda. Arroé ha jugado en el extranjero. Alianza contrató muy bien, esperamos rendir acorde a expectativas para lo que resta del año.

-¿Anímicamente cómo se encuentra el equipo?



Cuando no se cumplen los objetivos es normal que exista tristeza, pero eso no se traduce en desmotivación, hay que ser conscientes de la camiseta que defendemos, no hay tiempo como para no estar al 100%.

-¿Gonzalo Sánchez es una opción viable para alternar en el primer equipo?



Prácticamente no ha tenido minutos este año, es muy difícil analizarlo. Es un futbolista de área, muy joven, tiene mucho por crecer. Sin embargo, no está consolidado, por eso no lo menciono. Creo que Ugarriza cumple con esas características. Sánchez es un proyecto a futuro.

-¿Analiza mucho la estadística?



Es muy importante para mí. Primero está lo que uno piensa y luego hay que llevarlo al papel para comprobar o contrastar la idea principal. Sirve mucho para tomar decisiones.

-¿Cómo mide a este plantel?



Respecto a ello ya tenemos algunas conclusiones. Alianza fue un equipo que recibió muchos goles en el Apertura, 24 en 17 partidos. Para que podamos estar en los playoffs debemos reducir ese margen a menos de uno por encuentro. En ofensiva estamos cerca, hemos calculado que debemos anotar casi dos goles por partido como promedio, en el Apertura anotamos 30, a cuatro del objetivo.

Pablo Bengoechea se encuentra en su segundo periodo al mando de Alianza Lima. | Foto: GEC

-¿En defensa falló el sistema?



No sé como se manejaron en el Apertura, no soy el indicado para decir eso. Normalmente los responsables son los jugadores. Los técnicos tienen la culpa, principalmente en la derrota, pero en el fútbol, las cosas buenas o no tan buenas, dependen en 90% de los que entran al campo. Nosotros los preparamos, les damos ideas, pero depende del bienestar del jugador.

-En el arco tiene a disposición dos arqueros de primer nivel…



Sí, estamos contentos con eso. Pedro Gallese, el portero titular en la selección peruana, con un nivel impresionante; Leao Butrón, que todos sabemos lo que puede dar, e Ítalo Espinoza, un portero muy joven que tiene la gran suerte de contar con dos elementos de gran nivel para entrenar todos los días. Somos muy optimistas de cara al futuro con él.

-¿Quién será el arquero titular?



El que esté mejor, eso te lo aseguro. Ítalo Espinoza culminó bien y quedamos conformes con él. Asimismo, esperamos que Leao Butrón recupere su mejor versión para considerarlo y definir el tema Gallese, si podemos contar con él o no. Ojalá se quede con nosotros por el resto del año.

-En 2017, Alianza Lima fue el que menos goles recibió, ¿cómo retomar esa senda?



Así tengamos al mejor portero del mundo y no defendamos bien, igual le van a convertir. Sé que a Gallese le han anotado mucho y se generó controversia, pero es porque no defendemos bien. Muchas veces hay goles que son responsabilidad de los compañeros antes que el portero.

En 2017, Bengoechea condujo a Alianza Lima al título nacional. | Foto: GEC

-¿Qué opina sobre las críticas que recibe sobre su estilo de juego?



No tengo ningún problema. Lo único importante es que Alianza Lima cumpla con sus objetivos. En 2017 vi mucha gente feliz y principalmente a los futbolistas, eso me deja bien, porque ellos son los que nos defienden.

-¿En el plantel hay un potencial Pablo Bengoechea?



No, es muy difícil. Yo jugué en otra época. Hoy todo es muy distinto, desde como se juega, la vida, las tentaciones. No podría compararse.

-¿Qué opinión tiene sobre la Bolsa de Minutos?



Mi deseo es que los jóvenes lleguen al primer equipo por sus capacidades. Mi obligación es que tengo que ponerlos. Sin embargo, en Alianza Lima ya están preparados para el ruedo. En mi primer periodo quedé muy satisfecho con Garro, Duclós, Quevedo, Fuentes. No me gustaría tener que poner por obligación, exponerlo a las críticas. Felizmente aquí no me sucedió.

-¿Los jóvenes de ahora están preparados?



Sí. He visto aspectos muy positivos. Hay que acotar que jugaron con la competencia definida, es muy diferente hacerlo desde la primera fecha a la última cuando no hay opciones.

-¿El nivel del fútbol peruano aumentó?



Sí, ha incrementado. Binacional y Cantolao no estaban mapeados, me sorprendieron gratamente. Sabemos que el Torneo Clausura es más parejo que el Apertura porque se define todo: el descenso, el título, las copas internacionales. Alianza Lima tiene el plantel necesario para estar en la definición, vamos a intentarlo. Asimismo, contamos con un factor diferencial: la gente, esperamos que asista masivamente al Callao y luego colme Matute frente a Cristal, será determinante para comenzar de la mejor manera.