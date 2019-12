Pablo Bengoechea arribó al Perú en 2017 para dirigir técnicamente a Alianza Lima en la Liga 1. Con el pasar del tiempo, tanto la prensa como los hinchas pudieron denotar que al uruguayo no le gustaba entrar en conflictos y sorteaba las críticas con mucha hidalguía. Fue ganándose el respeto del país semana a semana con palabras algo provocativas, pero siempre guardando el respeto hacia los demás. Si bien la calma se mantiene, las palabras y las críticas hacia los árbitros han cambiado completamente de tono en lo que va de la presente temporada.

Hubo un cambio en el estratega desde que arribó a nuestro país hasta hoy. Su primera faceta lucía algo sumisa y receptiva ante la prensa y público. Siempre con un semblante calmo y sin perder los estribos pese a las provocaciones. Los buenos resultados le dieron jerarquía dentro de la institución blanquiazul.

Durante su campaña en 2017, hasta el momento su único título en el Perú, Bengoechea elegía eludir las preguntas que lo llevaban hacia los arbitrajes. El ex jugador de Peñarol se limitaba a opinar de los temas netamente futbolísticos. Incluso obviaba los institucionales. Sus críticas nunca fueron demasiado ofensivas como es el caso del 2019.

-El padre de las conferencias-

En la temporada pasada, tras caer frente a Sporting Cristal en verano comenzó con el rosario de críticas. “Cada falta que nosotros cometíamos era tarjeta; y para el rival, no. En la jugada del penal a favor de Cristal, hubo una falta contra Aldair Fuentes. Y la mano de Gabriel Costa del tiro libre fue bastante clara”, señaló el entrenador uruguayo.

Pablo supo manejar las constantes inquietudes que criticaban el modo de jugar del club, los cobros arbitrales y las inquietudes sobre el formato de juego. Incluso, eligió alabar el arbitraje en diciembre el año pasado, haciendo contraste con lo que mencionó hace algunos días.

“Si alguien de Alianza Lima sale a hablar de esa forma de los árbitros, yo estoy en total desacuerdo, y lo haría público. No me gusta que se metan con personas de bien, que tienen el enorme compromiso de dirigir 90 minutos, donde hay todo un país pendiente de su actuación. Es injusto”, expresó.

Una semana previo a ello, Alianza Lima había sido favorecido con un cobro inexistente tras un claro gol de FBC Melgar. Sobre eso, Bengoechea le dio la razón a los jugadores arequipeños: “El árbitro está lejos de la jugada. Reconozco que fue gol de Melgar, pero desde su ubicación no la vio”.

-El rosario de críticas-

El estratega llegó a Alianza Lima a mitad de año. Tras la salida de Miguel Ángel Russo, Bengoechea volvió para continuar en el club por tercer año consecutivo. Desde que arribó, siempre proliferó que el objetivo principal era llegar a la semifinal o “definición”, como elegía llamarlo.

En varios pasajes del Torneo Clausura, el estratega atacó a los árbitros e incluso señaló que gracias a ellos Universitario de Deportes se encontraba en carrera por el título. Repasamos todas las quejas del entrenador.

Inicios de septiembre, tras empatar con Municipal: “Triste sería que uno tenga que hablar mal para que los árbitros tengan más cuidado. Vamos a seguir siendo respetuosos. Hay que seguir remando y creo que estoy corto de vista, pero Salazar ganó limpio en el penal cobrado (árbitro Víctor Hugo Carrillo)”.

Setiembre, tras perder el clásico: “Me pareció que fue un arbitraje diferente a lo que estamos acostumbrados. Dejó jugar mucho, me pareció que fue bueno. Sobre las polémicas aun no las vi, hizo un trabajo impecable, parecía a nivel internacional. Quise saludarlo por ello al final del partido”.

Octubre, en conferencia de prensa: “Contra un equipo no se cobran penales y a otro se los inventan. Ya ha pasado aquí, lo mismo pasó el año pasado cuando jugaban el descenso”, en clara alusión a Universitario.

Octubre, tras el cobro omitido por la mano de Butrón fuera del área: “Hubo muchas quejas con el arbitraje, aunque intentamos por todos los medios no protestar. La jugada más dudosa fue una en la que participa Leao Butrón fuera del área, pero ahí dio ventaja. Pudo haber pitado la falta, pero decidió en un segundo. Si cobraba mano, no había ningún problema. Si se equivocó a favor nuestro, está mal. Lo que quiero es que los árbitros no se equivoquen”.

Octubre, en conferencia: “Queremos estar en la final y lo vamos a intentar, pero es obvio que no estamos primeros por muchos fallos que han habido. Hubo penal claro en Cajamarca, hubo penal claro en el clásico que no se cobraron y son puntos que se escapan. Pero estamos a tiempo todavía. Y el 'Barbas” siempre mira para abajo y va a hacer justicia al final del Clausura".

En noviembre: “El fin de semana los fallos no le favorecieron a Universitario, fue perjudicado. Pero los fallos (a favor) que ellos han tenido los hace estar en la pelea del campeonato", expresó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

-En contra del VAR-

Sus últimas declaraciones apuntaron al VAR tras caer frente a Binacional. Lo que reclamó Bengoechea fue la expulsión concreta de Rossel y la no revisión del codazo de Aldair Rodríguez a Cartagena.

No obstante, el estratega atacó de sobremanera argumentando lo siguiente: “Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR (Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro). No me sorprende nada de lo que sucedió hoy. Le dije a los dirigentes de Alianza Lima que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros”.

