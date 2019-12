Pablo Bengoechea acabó sumamente molesto por la derrota 1-4 de Alianza Lima ante Binacional. No por el resultado, sino por el arbitraje de Michael Espinoza y el uso del VAR.

“Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR [Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro]. No me sorprende nada de lo que sucedió hoy”, dijo en conferencia de prensa.

“Le dije a los dirigentes de Alianza Lima que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros”, agregó con mucha frustración el técnico blanquiazul.

Acerca de la goleada sufrida, Pablo Bengoechea explicó la manera en cómo el grupo íntimo podría remontar la serie.

“Tenemos que hacer un gol cada 30 minutos. Está muy complicado. Desde el martes nos ponemos a trabajar. La meta es el alargue”, sentenció.