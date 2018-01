Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, dio su primera conferencia del año y manifestó que su equipo no cambiará el estilo pragmático por jugar 'lindo'. Además, dijo sentirse conforme con la llegada de los nuevos refuerzos y que lo motiva enfrentar a Carlos Tevez, quien se convirtió en nuevo jugador de Boca Juniors, rival de los blanquiazules en la próxima Copa Libertadores.

"Si mostrar otras cosas distintas en lo futbolístico me lleva a perder, no creo que sea necesario. Lo único necesario en el fútbol es ganar. Hablar sobre fútbol lindo es muy fácil. En la teoría se puede decir muchas cosas, pero la realidad es adentro de la cancha. De que ganamos el año pasado ya me olvidé. La intención que tenemos es lograr nuevamente el campeonato peruano por encima de todas las cosas”, explicó Pablo Bengoechea.

Asimismo, el uruguayo se refirió a las nuevas contrataciones aliancistas, nos referimos a los nacionales José Guidino, Mario Velarde, Janio Posito, su compatriota y yerno Maximiliano Lemos, y el argentino Tomás Costa. Ellos fueron presentados también en conferencia.

"Estoy satisfecho con los que llegaron. A Lemos lo he seguido de cerca y Costa es un jugador con extraordinarias condiciones”, mencionó el técnico. Para evitar la polémica venidera, Costa respondió una pregunta que Lemos consideró extrafutbolística. “A Maxi lo sufrí marcándolo. Garantizo que él no llega al club solo por ser pariente de Bengoechea”, aclaró el argentino.

Los íntimos iniciaron su pretemporada esta mañana y debutarán de local el próximo 1 de marzo en la Libertadores ante el cuadro 'Xeneize'. Los muchachos de Bengoechea deberán pelear este año en dos frentes, en el torneo local y el internacional.