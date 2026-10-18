Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, respondió con contundencia a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, luego de que el directivo crema lo mencionara días atrás en declaraciones que generaron polémica.

El técnico blanquiazul no ocultó su sorpresa por los comentarios de Velazco y cuestionó su autoridad para opinar sobre cuestiones futbolísticas. “No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es”, manifestó Guede al referirse al administrador del conjunto merengue.

Sin embargo, el entrenador argentino fue más allá y comparó su situación al frente de Alianza Lima con las decisiones que, según señaló, tomó el directivo de Universitario respecto a los técnicos del equipo crema.

“Si yo perdí dos clásicos y sigo en el cargo, él ganó dos y echó cuatro entrenadores. No sabía que los administradores hablaban de fútbol”, agregó el estratega blanquiazul.

Las declaraciones de Guede elevaron la tensión entre representantes de los dos clubes más populares del fútbol peruano. El entrenador íntimo defendió su continuidad en el cargo y puso en tela de juicio las decisiones deportivas adoptadas en la institución rival.