Por Redacción EC

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, respondió con contundencia a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, luego de que el directivo crema lo mencionara días atrás en declaraciones que generaron polémica.

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