Por Redacción EC

Pablo Guede rompió su silencio y se refirió a las recientes polémicas arbitrales que han sacudido el fútbol peruano. En una entrevista exclusiva con ‘Al Límite’, el entrenador fue claro al marcar distancia de las denuncias contra los jueces y la Federación Peruana de Fútbol, en medio de un contexto de constantes cuestionamientos.

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