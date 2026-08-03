Pablo Guede rompió su silencio y se refirió a las recientes polémicas arbitrales que han sacudido el fútbol peruano. En una entrevista exclusiva con ‘Al Límite’, el entrenador fue claro al marcar distancia de las denuncias contra los jueces y la Federación Peruana de Fútbol, en medio de un contexto de constantes cuestionamientos.
El estratega argentino evitó entrar en polémicas y dejó en claro su posición. “Yo no hablo de los árbitros, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver”, señaló, reafirmando su postura de no responsabilizar a los jueces por los resultados.
Además, Guede cuestionó directamente las denuncias públicas que se han presentado en los últimos días. “No está bien denunciar al presidente de la Federación y de los árbitros”, afirmó, en referencia al clima de tensión que se vive en el entorno del fútbol nacional.
Guede también hizo un llamado a la autocrítica dentro de los clubes y equipos. Para el técnico, centrar el debate en una jugada puntual no contribuye a mejorar el nivel del torneo.
“Acá nos equivocamos todos, meter gente con un tema puntual de una jugada”, expresó, dejando en claro que los errores forman parte del juego y no deben escalar a conflictos mayores.
Las declaraciones del entrenador llegan en un momento clave, donde las decisiones arbitrales han generado controversia jornada tras jornada. En ese contexto, Guede apostó por un mensaje conciliador y pidió evitar confrontaciones que puedan perjudicar el desarrollo del campeonato.
Con estas palabras, el técnico se posiciona como una de las voces que buscan enfriar el debate y centrar la atención en lo futbolístico, en lugar de alimentar la polémica fuera del campo.