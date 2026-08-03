Pablo Guede rompió su silencio y se refirió a las recientes polémicas arbitrales que han sacudido el fútbol peruano. En una entrevista exclusiva con ‘Al Límite’, el entrenador fue claro al marcar distancia de las denuncias contra los jueces y la Federación Peruana de Fútbol, en medio de un contexto de constantes cuestionamientos.

El estratega argentino evitó entrar en polémicas y dejó en claro su posición. “Yo no hablo de los árbitros, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver”, señaló, reafirmando su postura de no responsabilizar a los jueces por los resultados.

🎙️ PABLO GUEDE EN EXCLUSIVA EN AL L1MITE



"Yo no hablo de los árbitros, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver, no está bien denunciar al presidente de la federación y de los árbitros, acá nos equivocamos todos, meter gente con un tema puntual de una jugada"#ALL1MITE pic.twitter.com/VpPYDdsSEa — L1MAX (@L1MAX_) August 3, 2026

Además, Guede cuestionó directamente las denuncias públicas que se han presentado en los últimos días. “No está bien denunciar al presidente de la Federación y de los árbitros”, afirmó, en referencia al clima de tensión que se vive en el entorno del fútbol nacional.

“Nos equivocamos todos”: el mensaje de autocrítica

Guede también hizo un llamado a la autocrítica dentro de los clubes y equipos. Para el técnico, centrar el debate en una jugada puntual no contribuye a mejorar el nivel del torneo.

“Acá nos equivocamos todos, meter gente con un tema puntual de una jugada”, expresó, dejando en claro que los errores forman parte del juego y no deben escalar a conflictos mayores.

Un llamado a bajar la tensión en el fútbol peruano

Las declaraciones del entrenador llegan en un momento clave, donde las decisiones arbitrales han generado controversia jornada tras jornada. En ese contexto, Guede apostó por un mensaje conciliador y pidió evitar confrontaciones que puedan perjudicar el desarrollo del campeonato.

Con estas palabras, el técnico se posiciona como una de las voces que buscan enfriar el debate y centrar la atención en lo futbolístico, en lugar de alimentar la polémica fuera del campo.