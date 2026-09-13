Por Marco Quilca León

En la última jugada del clásico, cuando Matute ya parecía resignado al empate, Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte cometieron un horror. El defensor quiso resolver una pelota comprometida, el arquero salió apresurado y Lisandro Alzugaray apareció para empujar el 2-1. El nombre del argentino quedará en las estadísticas, pero en el corazón de La Victoria se recordará más a los dos blanquiazules que prácticamente regalaron el clásico ante un rival directo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.