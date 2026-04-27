Resumen

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El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, analiza al futbolista peruano y destaca sus cualidades tras su llegada al país. Foto: Captua de video/YouTube
El DT de Alianza Lima, Pablo Guede, analiza al futbolista peruano y destaca sus cualidades tras su llegada al país. Foto: Captua de video/YouTube
Por Redacción EC

El actual entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, brindó una reciente entrevista al programa Fútbol Satélite, donde habló sobre su experiencia dirigiendo en el país y dio su perspectiva sobre el futbolista peruano. Durante la conversación, el técnico argentino fue consultado sobre las características del jugador nacional y dejó una valoración positiva.

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