El actual entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, brindó una reciente entrevista al programa Fútbol Satélite, donde habló sobre su experiencia dirigiendo en el país y dio su perspectiva sobre el futbolista peruano. Durante la conversación, el técnico argentino fue consultado sobre las características del jugador nacional y dejó una valoración positiva.

Al ser consultado, Guede no dudó en poner como referencia al jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores, a quien dirigió en el Atlético Morelia durante la temporada 2019. El estratega recordó con admiración el rendimiento del mediocampista crema.

“Conmigo el ‘Orejas’ corría de área a área. La rompió conmigo, con el fútbol y el físico impresionante que tiene”, expresó.

El vínculo entre Guede y Flores dejó una huella y, de hecho, confesó que intentó volver a contar con él tras su salida del club mexicano. “Sabe que lo quiero mucho, lo quise llevar a un par de equipos luego de que me fui. Es un futbolista extraordinario”, afirmó el DT.

Experiencia que respalda su opinión

En otro momento, Guede explicó que su percepción sobre el futbolista peruano se basa en experiencias concretas, debido a su corto tiempo en el país, donde lleva apenas algunos meses al mando del cuadro íntimo.

“¿Se la cree el futbolista peruano? Depende. Te hablo de mi experiencia con el Orejón, conmigo corría de área a área, yo lo hacía correr y la rompió conmigo”, comentó.

Edison Flores. (Foto: Universitario)

El técnico también valoró la reacción del jugador peruano frente a la exigencia, asegurando que ha encontrado una respuesta positiva en su actual etapa en La Victoria. “Cuando llegué acá sentí lo mismo del futbolista peruano: cuando lo apreté, me respondió”, sostuvo.

Durante la temporada 2019, Edison Flores disputó 16 partidos oficiales bajo la dirección de Guede en el Atlético Morelia, registrando 6 goles y 3 asistencias. En su momento, el peruano reconoció el técnico fue parte determinante en su salto a la MLS.

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