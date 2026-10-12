Pablo Guede, DT de Alianza Lima. (Foto: X / Liga 1 Max)
Pablo Guede, DT de Alianza Lima. (Foto: X / Liga 1 Max)
Por Redacción EC

Pablo Guede no se guardó nada. Tras la victoria de Alianza Lima por 2-1 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador argentino explotó en conferencia de prensa por el gol anulado a Kevin Quevedo, en una jugada marcada por un polémico fuera de juego. Pese a llevarse tres puntos importantes de Cusco, el técnico dejó de lado la celebración para expresar su molestia con el arbitraje.

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