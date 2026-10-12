Pablo Guede no se guardó nada. Tras la victoria de Alianza Lima por 2-1 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador argentino explotó en conferencia de prensa por el gol anulado a Kevin Quevedo, en una jugada marcada por un polémico fuera de juego. Pese a llevarse tres puntos importantes de Cusco, el técnico dejó de lado la celebración para expresar su molestia con el arbitraje.

“Esto va a ser contra todos y contra todo porque después de lo de hoy, ya basta. Después de lo de ayer, ya basta” , manifestó Guede ante los medios. El entrenador también explicó que antes del encuentro se había solidarizado con el técnico de Melgar, en medio de las controversias arbitrales que, según su postura, vienen marcando la recta decisiva del campeonato.

“Por eso antes del partido me solidaricé con el entrenador del Melgar porque aburre. Ya está. Dejen que el fútbol ponga a cada uno donde merece y listo. Dejen que cada uno haga lo que tenga que hacer y que después el fútbol, dentro de la cancha, ponga al equipo que tenga que salir campeón ”, agregó el estratega blanquiazul, visiblemente incómodo por la decisión que invalidó la conquista de Quevedo.

Guede también mencionó a los equipos que se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura. “Garcilaso, Alianza Sullana que está muy bien, Melgar que está muy bien. Nosotros, de todo ese grupo, somos los peores, pero ya después de lo de ayer y lo de hoy, ya basta ”, señaló. Sus palabras reflejaron el malestar del entrenador en una etapa del torneo en la que cada resultado puede ser determinante para las aspiraciones de los contendientes.

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Finalmente, el técnico pidió que el plantel mantenga la unión y lanzó un mensaje de cara al desenlace del campeonato. “Pero no importa, que sigan tirando, no van a poder. Nosotros tenemos que estar más unidos que nunca como hasta ahora y seguir, ya el 23 de noviembre vemos qué pasa”, sentenció.

Alianza Lima consiguió una victoria en una plaza complicada, pero las declaraciones de Guede trasladaron la atención hacia el arbitraje y la polémica por el gol anulado a Quevedo.