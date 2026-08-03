El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, se pronunció sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas que dirigió en el cuadro blanquiazul y que actualmente defienden la camiseta de Sport Boys, próximo rival de los íntimos en la Liga 1.
El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, se pronunció sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas que dirigió en el cuadro blanquiazul y que actualmente defienden la camiseta de Sport Boys, próximo rival de los íntimos en la Liga 1.
El estratega argentino dejó en claro que mantiene una gran relación con ambos jugadores y aseguró que el aspecto personal no influye en el compromiso que sostendrán este fin de semana.
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“Yo los quiero mucho a los dos, no tengo problema en decirlo. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, señaló.
Pese a que Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya no forman parte de Alianza Lima, Pablo Guede afirmó que conserva un gran cariño por ambos futbolistas.
Guede elogia a Sport Boys antes del partido
Más allá de hablar de sus exdirigidos, Pablo Guede evitó confiarse y destacó el nivel que viene mostrando Sport Boys.
“Es un rival muy serio, es Boys. Ya llevo (un tiempo) viéndolos. Es un equipo muy complicado”, confesó.
El entrenador de Alianza Lima señaló que espera un encuentro exigente y reconoció el trabajo que viene realizando el conjunto rosado en la presente temporada.
🎙️ PABLO GUEDE EN EXCLUSIVA EN AL L1MITE— L1MAX (@L1MAX_) August 3, 2026
"Yo los quiero mucho a los dos (sobre Zambrano y Trauco), hablo con ellos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, un rival muy serio es Boys"#ALL1MITE
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