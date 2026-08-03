Pablo Guede rompe el silencio sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco: ¿qué dijo antes de enfrentar a Sport Boys? Foto: @L1MAX_
Pablo Guede rompe el silencio sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco: ¿qué dijo antes de enfrentar a Sport Boys? Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, se pronunció sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco, futbolistas que dirigió en el cuadro blanquiazul y que actualmente defienden la camiseta de Sport Boys, próximo rival de los íntimos en la Liga 1.

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