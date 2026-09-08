Son semanas turbulentas en Alianza Lima. No solo por lo administrativo, sino también por lo deportivo. El pasado martes, hace una semana, en plenos cuestionamientos de tipo económico y la palabra ”déficit” en boca de toda la comunidad aliancista, también hubo una reunión en horas de la noche entre Pablo Guede y los encargados del área deportiva (Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo) que, apenas fue de conocimiento público, advirtieron de una posible renuncia del estratega argentino.

¿Qué tan cerca estuvo de irse realmente? Desde El Comercio pudimos conocer el motivo de dicho encuentro y, a grandes rasgos, los acuerdos tras el mismo. Días después, el elenco íntimo no pudo de visita ante Juan Pablo II.

Pablo Guede en la derrota de Alianza Lima. (Giancarlo Ávila).

Reunión de emergencia

”Esa es la gente que tenemos en el club”, fue la frase lapidaria que lanzó Pablo Guede en conferencia de prensa tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute. En aquel momento, el técnico se mostró sarcástico y visiblemente ofuscado por personas que filtran información a la prensa.

Sumado a esto, el último lunes, tras la reunión entre la administración y los socios activos del club victoriano, el nombre de Paolo Guerrero y el de su representante, Gabriel Sapio, estuvieron en el ojo de la tormenta al conocerse que el agente había sido asesor externo durante la gestión anterior. Esto, en el ámbito deportivo, también presentó una molestia en Pablo Guede al considerar que el nombre de Guerrero, su capitán, estaba siendo más tocado de lo debido en la opinión pública.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Ambas razones, además de otros pequeños malestares que venía arrastrando, sirvieron de justificación para que el entrenador argentino busque reunirse con los Navarro. En aquel momento, el técnico se encontraba bastante fastidiado por la naturaleza tan complicada del mundo Alianza y, entre otras cosas, la manera en que la se establecen las relaciones y se filtra la información.

Desde El Comercio pudimos saber que, si bien aquel fastidio existió, la renuncia por sí misma no fue una propuesta hecha por Pablo Guede al área deportiva. Sin embargo, sí expresó que trabajar bajo esas condiciones podía ser contraproducente en caso de que no se busquen soluciones. Por su parte, el área deportiva liderada por Franco Navarro entabló un diálogo tranquilo y esperanzador para que el técnico pueda estar conforme.

Si bien la ofuscación podía traducirse en ganas de retirarse del club, la información es que esta opción no se planteó seriamente, ya que ni siquiera se conversó de negociación de salida. En tal sentido, se trató de una reunión en la que Pablo Guede expresó los puntos que le molestaban de la actualidad de Alianza Lima y el área deportiva se comprometió en colaborar en lo que pueda para mejorar la situación.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

El reto de Pablo Guede

De aquí en más, y entre tanto cuestionamiento del tipo administrativo y deportivo, Pablo Guede deberá cargar con la tarea de sacar al primer equipo del bache en el que parece encontrarse tras el empate ante Juan Pablo II.

Cabe recordar que con anterioridad también había empatado con Sport Boys en el Estadio Nacional y, pese a que jugaron en condición de visitante, desde Alianza Lima consideran que fueron puntos clave perdidos. Este sábado 12 de setiembre se jugará el clásico ante Universitario de Deportes en Matute. Cabe recordar que Alianza Lima no gana un clásico en su casa desde el 2018 y también cuenta con la presión de cortar esa mala racha.

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