Por Fernanda Huapaya

Son semanas turbulentas en Alianza Lima. No solo por lo administrativo, sino también por lo deportivo. El pasado martes, hace una semana, en plenos cuestionamientos de tipo económico y la palabra ”déficit” en boca de toda la comunidad aliancista, también hubo una reunión en horas de la noche entre Pablo Guede y los encargados del área deportiva (Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo) que, apenas fue de conocimiento público, advirtieron de una posible renuncia del estratega argentino.

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