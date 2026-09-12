Pablo Guede salió a dar la cara ante todas las críticas que rodean a Alianza Lima tras la derrota en Matute ante Universitario de Deportes. El entrenador argentino reconoció el momento que vive el club, pero no baja los brazos.

“Es un momento que no hemos vivido en todo el año en base a los resultado. Esto no termina acá, hay que seguir. Nada que reclamarle a los chicos, lo dejaron todo”, reconoció.

Además, el entrenador argentino aseguró que el plantel se mantiene solido ante las adversidades.

“El equipo está respondiendo. Estoy convencido que nosotros seguimos en carrera, es un problema de resultado. Los chicos responden, pero estamos en ese momento en el que nos soplan y nos hacen un gol”, comentó.

Por último, renovó su confianza en hacerse con el Torneo Clausura a pesar de quedar relegados en las últimas semanas en la tabla de posiciones.

“Todavía no hay final, el 23 de noviembre vemos. Tengo claro que podemos ganar el Torneo Clausura”, aseveró.