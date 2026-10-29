Por Redacción EC

Alianza Lima cayó 3-2 ante Sporting Cristal en el último minuto, y durante el partido disputado este jueves 29 de octubre en el Alberto Gallardo, Pablo Guede tuvo un intercambio de palabras con Hernán Barcos cuando el partido se encotnraba paralizado por una falta de Luis Advíncula en contra de Pablo Guede.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?