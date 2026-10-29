Alianza Lima cayó 3-2 ante Sporting Cristal en el último minuto, y durante el partido disputado este jueves 29 de octubre en el Alberto Gallardo, Pablo Guede tuvo un intercambio de palabras con Hernán Barcos cuando el partido se encotnraba paralizado por una falta de Luis Advíncula en contra de Pablo Guede.

En conferencia de prensa, Pablo Guede explicó qué pasó y por qué reaccionó de esa forma: “Nada, cosas de fútbol, quedan ahí. Es calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. Nada, no pasa nada”.

Pablo Guede: "¿BARCOS? Calenturas del partido. No pasó NADA. Fue un partidazo de los dos equipos #Cristal 3-2 #Alianza 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/eidxB0PKgv — L1MAX (@L1MAX_) October 29, 2026

Posteriormente, habló del encuentro: “Y el partido, para mí fue un partidazo, de tú a tú en el primer tiempo. En el segundo creo que salimos más a controlarnos que a atacarnos”, aseveró.

“Tuvimos claras para poder marcar, no lo hicimos. Y en la última jugada del partido, por error nuestro, terminamos perdiendo un partido. Creo que fue un buen espectáculo, pero el resultado fue negativo y duele perder en el último minuto”, finalizó.