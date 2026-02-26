Por Redacción EC

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, salió al frente para aclarar los rumores sobre la situación de Kevin Quevedo y descartó cualquier acto de indisciplina del atacante. El entrenador argentino defendió públicamente al jugador y explicó los motivos de su ausencia en el equipo titular.

