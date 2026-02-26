El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, salió al frente para aclarar los rumores sobre la situación de Kevin Quevedo y descartó cualquier acto de indisciplina del atacante. El entrenador argentino defendió públicamente al jugador y explicó los motivos de su ausencia en el equipo titular.

Durante su participación en el programa Modo Fútbol, Guede fue enfático al referirse al comportamiento del futbolista. “Kevin Quevedo no me llegó tarde nunca. Nunca hizo una indisciplina conmigo, jamás”, afirmó el técnico, desmintiendo las versiones que cuestionaban el compromiso del delantero.

Asimismo, explicó que la falta de minutos del jugador responde a factores deportivos y físicos, principalmente por no haber realizado la pretemporada junto al resto del plantel. “Él y yo sabemos por qué no juega aún. Él no hizo pretemporada con nosotros, hay un montón de circunstancias”, comentó el estratega blanquiazul.

Finalmente, Guede mostró su respaldo total al futbolista y reveló que le afectaron las críticas hacia el delantero. “A mí me dolió eso porque el chico está remando”, concluyó, dejando en claro que Quevedo continúa trabajando para ganarse un lugar en el equipo y que su ausencia no está relacionada con problemas disciplinarios.