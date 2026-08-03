Pablo Guede. (Foto: GEC)
Pablo Guede. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima va con buen paso a convertirse en campeón de la Liga 1 y Pablo Guede aparece como el principal responsable del regreso de los ‘blanquiazules’ a la cima del fútbol peruano.

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