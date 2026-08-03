Alianza Lima va con buen paso a convertirse en campeón de la Liga 1 y Pablo Guede aparece como el principal responsable del regreso de los ‘blanquiazules’ a la cima del fútbol peruano.

El entrenador argentino, en conversación con L1MAX, reveló que su principal objetivo con Alianza Lima es el título nacional y se deshizo en elogios hacia sus dirigidos.

“Yo vine por algo muy claro que es salir campeón, ver a estos chicos lo que se matan entrenando y no bajan los brazos, tengo que intentar salir campeón acá, me llena de orgullo entrenar a este tipo de futbolistas”, admitió.

Asimismo, comentó que más que los rendimientos individualidades la verdadera fortaleza es el equipo. Colocó a Paolo Guerrero, capitán del plantel, como uno de los ejemplos a seguir.

“El equipo está por encima de las individualidades. Yo veo disfrutando a Guerrero, porque sino ayer no sale enojado porque él quería seguir jugando. Tiene una gran personalidad, es un ‘crack’ a la edad que tiene, cuenta con humildad y trabaja para el equipo”, indicó.

Ante la salida de Guillermo Viscarra, Guede fue consultado sobre el posible fichaje de un portero, pero le quitó todo el peso al asunto.

“Hablamos con los Franco sobre traer un arquero, pero si no se puede, estoy muy tranquilo con Ale (Duarte) y Ángel (De la Cruz), que si bien no tiene mucha experiencia, sé que si le toca lo hará de buena manera”, mencionó.

Por último, el argentino se mostró en desacuerdo con las denuncias que se realizan contra los árbitros al considerar que ‘todos nos equivocamos’.

“Bajo mi punto de vista no está bien denunciar al presidente de árbitros. Esto es un juego, en donde nos equivocamos todos. Me pareció una exageración de meter a gente que no tiene nada que ver con el tema de un error puntual en una jugada. Todos nos equivocamos porque es fútbol”, finalizó.