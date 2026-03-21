Alianza Lima se encuentra pasando por su mejor momento en lo que va del año al estar posicionado como único líder e invicto del Torneo Apertura, pero, sobre todo, también por haber presentado una mejora futbolística, esa que era tan requerida por los hinchas en los últimos encuentros, más allá de triunfos. Por su parte, Franco Navarro (Director Deportivo) y Franco Navarro Mandayo (Gerente Deportivo) se encuentran más aliviados en tanto a Pablo Guede, quien fue su gran apuesta a fines del año pasado y que en el arranque de esta temporada fue cuestionado por algunos hinchas.

Sin embargo, los últimos días fueron un poco turbulentos debido a la posibilidad de que el entrenador argentino pudiera dejar el club victoriano ante la propuesta directa de San Lorenzo, equipo del que es hincha y al que ya dirigió con anterioridad. Sin embargo, más allá de que no se llegó a un acuerdo por factores económicos, desde el lado de Pablo Guede hubo un convencimiento absoluto de continuar en el club considerando el proyecto a largo plazo que le propusieron desde el área deportiva, el cual tiene como primer paso poder ganar el Torneo Apertura y, próximamente, el campeonato nacional.

El Director Deportivo de Alianza Lima se refirió a la designación de Franco Navarro Mandayo como Gerente Deportivo.

La elección y voto de confianza

Desde El Comercio pudimos conocer que la elección de contratar a Pablo Guede como entrenador pasó por Franco Navarro Mandayo y posteriormente fue respaldada y aceptada por Franco Navarro como cabeza del área deportiva.

Entre las motivaciones que se tuvieron para traer a un entrenador como Pablo Guede estaba la idea de juego que tiene como predilecta: equipo ofensivo y asociativo. Además de eso, su carácter meticuloso e intenso como rasgo principal.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Sin duda el arranque de temporada fue bastante accidentado: las tres salidas de futbolistas por una denuncia de abuso sexual, unos partidos de pretemporada que parecieron dejar más dudas que certezas y, sobre todo, la eliminación ante Dos de Mayo en Matute.

Tras este duro golpe desde lo deportivo y económico, era sabido que el margen de confianza de los hinchas hacia Guede parecía haberse achicado. Luego llegó el empate ante Alianza Atlético en un encuentro bastante flojo por parte de los ‘íntimos’ y los dedos ya no señalaban únicamente al entrenador, sino también a los que manejan del área deportiva: los Navarro.

(Foto: GEC)

Sin embargo, como se sabe, hubo una reunión posterior al duelo ante Alianza Atlético y previo a Sport Boys que calmó las tensiones en tienda ’íntima’ y que involucró a directivos, entrenador y jugadores. Desde el lado de la administración que tiene a Fernando Cabada al mando siempre hubo respaldo hacia los Navarro y, por consiguiente, a Pablo Guede.

Hubo un sector de acreedores que solicitaba evaluar la continuidad de los Navarro en el área deportiva y, de cierta manera, eso ejerció presión, pero no cambió la decisión de la administración de mantenerlos. Por su parte, los jugadores se reunieron y mostraron su total respaldo a Pablo Guede tanto ante la administración como ante el área deportiva. Con esto, la posibilidad de que el entrenador pudiera salir quedó eliminada.

Llegó el partido ante Sport Boys y, más allá de que los ‘íntimos’ ganaran por la mínima diferencia, el poco crédito de los hinchas hacia Guede se escuchaba en los cánticos al término del partido. Luego fue el momento de jugar ante UTC y, finalmente, ganar merecidamente ante FBC Melgar en un encuentro que tuvo una mejora destacable desde lo futbolístico.

En la siguiente fecha, ante Deportivo Garcilaso en Cusco, si bien el equipo victoriano no brilló como ante FBC Melgar, igual sumó un punto que le permitió continuar como líder del torneo junto a Chankas FC. Días después, la continuidad del entrenador parecía no segura y no precisamente por malos resultados o falta de convencimiento, sino por una propuesta importante de San Lorenzo.

Tras la llegada de esta oferta, desde El Comercio pudimos conocer que Pablo Guede la consideró, pero que siempre estuvo a la espera de que San Lorenzo pudiera garantizarle que tenía el dinero requerido para pagar su cláusula de salida -alrededor de 215 mil dólares-. Sin embargo, esta confirmación de parte del ‘cuervo’ nunca llegó, sobre todo considerando que presente muchos problemas económicos en la actualidad.

Desde el lado de Alianza Lima, con los Navarro como cabezas del área deportiva, siempre estuvieron al tanto de esta situación y también de que Guede podía considerar aquella oferta. Sin embargo, a la par, le comentaron al técnico acerca del proyecto que todavía continúan trabajando. Guede, por su parte, reconoce que en Alianza Lima tiene un proyecto a largo plazo que tiene como primer paso el Torneo Apertura y, próximamente, el título nacional. Finalmente, más allá de que no llegó al acuerdo económico con el equipo argentino, dilema que pudo resolver en caso lo hubiera deseado, decidió continuar en Alianza Lima.

*****

SOBRE EL AUTOR