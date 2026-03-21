Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima se encuentra pasando por su mejor momento en lo que va del año al estar posicionado como único líder e invicto del Torneo Apertura, pero, sobre todo, también por haber presentado una mejora futbolística, esa que era tan requerida por los hinchas en los últimos encuentros, más allá de triunfos. Por su parte, Franco Navarro (Director Deportivo) y Franco Navarro Mandayo (Gerente Deportivo) se encuentran más aliviados en tanto a Pablo Guede, quien fue su gran apuesta a fines del año pasado y que en el arranque de esta temporada fue cuestionado por algunos hinchas.

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