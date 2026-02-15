“Terminamos siendo superiores al rival”: Pablo Guede tras el empate de Alianza Lima ante Sullana en Liga 1

El empate de Alianza Lima frente a Alianza Atlético de Sullana dejó sensaciones encontradas en el plantel blanquiazul. Tras el partido, el técnico Pablo Guede reconoció que su equipo tuvo argumentos para llevarse el triunfo, pero no logró concretar las oportunidades generadas. “Todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate porque creo que tuvimos ocasiones para concretarlas”, señaló el estratega, evidenciando su inconformidad con el resultado final.

El entrenador argentino destacó que su equipo mostró superioridad en varios tramos del encuentro, especialmente en el aspecto físico, aunque admitió que falta mayor eficacia en ataque. “Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha”, afirmó Guede, quien valoró la actitud de sus dirigidos y su intención de ir siempre al frente.

Asimismo, el técnico hizo un balance del inicio de temporada en la Liga 1, resaltando que el equipo ha sumado puntos importantes pese a las dificultades de jugar fuera de casa. “Creo que el equipo quiere, va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, sostuvo, dejando en claro que el objetivo es mantener la regularidad a lo largo del campeonato.

Finalmente, Guede explicó algunos de los factores que han influido en el rendimiento reciente del equipo, señalando que las lesiones, el desgaste físico y el aspecto táctico han sido determinantes. “Creo que algunos son muy evidentes. Se debe a las lesiones, creo que eso es primordial. El tema del cansancio físico, haber jugado domingo-domingo-miércoles. Y te puedo asegurar que también tiene que ver lo táctico. Pero es como todo. Si ganas, está bien. Si pierdes, está mal”, concluyó el entrenador, dejando un mensaje de autocrítica y enfoque en la mejora continua.