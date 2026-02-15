Por Redacción EC

El empate de Alianza Lima frente a Alianza Atlético de Sullana dejó sensaciones encontradas en el plantel blanquiazul. Tras el partido, el técnico Pablo Guede reconoció que su equipo tuvo argumentos para llevarse el triunfo, pero no logró concretar las oportunidades generadas. “Todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate porque creo que tuvimos ocasiones para concretarlas”, señaló el estratega, evidenciando su inconformidad con el resultado final.

“Terminamos siendo superiores al rival”: Pablo Guede tras el empate de Alianza Lima ante Sullana en Liga 1
