Tras el partido, Pablo Guede analizó lo ocurrido y dejó en claro las dificultades que tuvo su equipo ante un rival que se replegó durante gran parte del encuentro. “Se cerraron bien, nos cortaron los circuitos”, expresó el estratega.

El DT también se refirió a la eficacia del oponente, señalando que generó muy poco peligro, pero aun así logró marcar. “Se encontraron con el gol, nos tiraron 2 veces a puerta”, agregó, evidenciando su incomodidad con el resultado.

“Se cerraron bien, nos cortaron los circuitos. Se encontraron con el gol, nos tiraron 2 veces a puerta. Nos sacan a todos los que tienen 4 (amarillas), una casualidad tremenda. Uno a uno por partido”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



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En otro momento, Guede dejó entrever su molestia por el criterio arbitral en las sanciones a sus jugadores. “Nos sacan a todos los que tienen 4 (amarillas), una casualidad tremenda”, comentó, sugiriendo que hay una tendencia que viene perjudicando a su plantel.

Finalmente, cerró con una frase que refleja su preocupación por la acumulación de amonestaciones en el equipo: “Uno a uno por partido”, apuntó, en referencia a cómo sus futbolistas vienen siendo suspendidos progresivamente en la Liga 1.