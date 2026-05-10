Por Redacción EC

Tras el partido, Pablo Guede analizó lo ocurrido y dejó en claro las dificultades que tuvo su equipo ante un rival que se replegó durante gran parte del encuentro. “Se cerraron bien, nos cortaron los circuitos”, expresó el estratega.

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