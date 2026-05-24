Por Redacción EC

Pablo Guede, destacó el papel fundamental de sus dirigidos tras la obtención del Torneo Apertura, dejando en claro que el mérito principal recae en el plantel. “No soy yo, esto es de los jugadores. Ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone y estoy muy feliz por ellos”, señaló, resaltando además el respaldo constante que recibió de su entorno de trabajo.

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