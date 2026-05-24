Pablo Guede, destacó el papel fundamental de sus dirigidos tras la obtención del Torneo Apertura, dejando en claro que el mérito principal recae en el plantel. “No soy yo, esto es de los jugadores. Ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone y estoy muy feliz por ellos”, señaló, resaltando además el respaldo constante que recibió de su entorno de trabajo.

En esa misma línea, el entrenador argentino tuvo palabras de reconocimiento para la dirigencia, en especial para los encargados de la conformación del equipo. “En el armado del plantel, los Francos tienen el 90% de la culpa, y hay tres futbolistas que yo no opiné: Duarte, Huamán y Jairo Vélez. Hay que acertar así. Creo que el trabajo que hicieron fue brillante”, afirmó, valorando el acierto en los fichajes.

Guede también explicó su filosofía de trabajo, restándole complejidad a su propuesta futbolística y poniendo el foco en la respuesta de sus jugadores. “Yo no les pido que armen un cohete para ir a la luna. Yo trato de proponerles y son ellos los que lo agarran o no lo agarran”, comentó, evidenciando su estilo cercano y práctico dentro del grupo.

Sin embargo, el técnico no evitó referirse a ciertas situaciones internas que, según él, afectan al club. “Son pocos los que están de verdad, que eso se ve en el día a día, que cuando se levanta una Copa salen muchos en las fotos que patean para atrás. La verdad que eso es una lástima”, expresó con firmeza, en una crítica a quienes no aportan al proyecto.

Finalmente, Guede volvió a remarcar la importancia de su comando técnico, destacando el esfuerzo silencioso que realizan a diario. “Se lo merecen mucho más que yo porque son los que están en el día a día, cortando los partidos, hablando con los jugadores, el ‘profe’ yendo a la casa de los jugadores para estirarlos y relajarlos. Entonces, si yo salgo, los tapo”, concluyó.