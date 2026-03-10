Alianza Lima consiguió un valioso triunfo frente a Melgar en Matute, en un encuentro que dejó buenas sensaciones para el cuadro blanquiazul y que es considerado por muchos como el mejor rendimiento del equipo en lo que va del Torneo Apertura.

Tras el partido, el técnico Pablo Guede reveló que el equipo tuvo que afrontar el encuentro con varias complicaciones físicas, lo que lo obligó a realizar modificaciones que no estaban en sus planes iniciales.

“Los cambios que hice no fue porque yo quería sino por las circunstancias, tres futbolistas jugaron casi en una pierna”, explicó el entrenador íntimo.

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"Quiero destacar la humildad, el trabajo y la confianza que nos generó llegar a este triunfo tan importante"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1RADIO pic.twitter.com/n5e5XOY66e — L1MAX (@L1MAX_) March 10, 2026

A pesar de esas dificultades, Guede valoró el compromiso mostrado por sus dirigidos para sacar adelante el resultado ante un rival siempre complicado como el conjunto arequipeño.

La victoria ante Melgar le permite a Alianza Lima sumar confianza en el Apertura y reafirmar la idea de juego del equipo, que busca consolidarse en el campeonato tras un inicio con resultados irregulares.