Pablo Guede fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Alianza Lima y dejó en claro cuál será la línea de trabajo que marcará su gestión en el club blanquiazul. Durante su primera conferencia, el entrenador argentino habló sobre la disciplina, el compromiso del plantel y la importancia de priorizar los objetivos colectivos por encima de cualquier interés individual.

“Se ha hablado de mi idea de disciplina. Yo pongo las reglas claras desde el día uno”, afirmó Guede, remarcando que su forma de conducir a los equipos se basa en la transparencia y en acuerdos definidos desde el inicio. El técnico señaló que considera fundamental que todos los jugadores conozcan las normas y las responsabilidades que implica vestir la camiseta de Alianza Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Asimismo, el nuevo estratega íntimo reveló que ya sostuvo conversaciones con algunos futbolistas del plantel. “He conversado con algunos jugadores y me han demostrado su compromiso”, expresó, destacando la buena predisposición que encontró y la confianza en que el grupo responderá a las exigencias deportivas de la temporada.

Finalmente, Guede precisó que su enfoque no está centrado en sanciones, sino en el trabajo colectivo. “No soy de los que castiga, pero el objetivo principal está por encima de las individualidades”, sentenció, dejando en claro que en su Alianza Lima el rendimiento del equipo y la consecución de metas serán la prioridad absoluta.