Desde que arribó al Perú en el 2015, Pablo Lavandeira no se ha cansado de ser protagonista en el torneo local. Siempre fue un hombre clave en cualquier cancha y en cualquier equipo. En UTC, Municipal, Sport Rosario, Universitario, Ayacucho FC y Alianza Lima. En el Monumental y en el Matute. No hay excepción. El uruguayo, que se liberó de su pasado crema para hoy vestirse de blanquiazul, se ha consolidado en uno de los mejores jugadores -sino el mejor- en lo que va de la temporada de la Liga 1. Y sus buenas actuaciones no cesan ni dan señal de hacerlo.

El último fin de semana, Lavandeira volvió a confirmar que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Contra el Sport Boys, el uruguayo fue la figura del partido tras un gol y una asistencia clave que contribuyeron al triunfo final de Alianza Lima (3-1) en casa. La hinchada, claro, reconoció su vital aporte.

El equipo íntimo ha arrancado de la mejor forma el Clausura y gran parte se lo debe a Lavandeira, quien ya había sido clave en el Apertura y ahora sigue extendiendo su buena racha en la segunda parte del año. El ‘7′ aliancista fue bastante determinante en Piura (ante Atlético Grau) y lo ha vuelto a ser en La Victoria, donde ya se está ganando los corazones como antes lo hizo en Ate.

Los tiempos indudablemente han cambiado. En el Monumental, muchos ya ni le quieren ver el rostro al uruguayo por su decisión de fichar por el archirrival. En Matute, por su parte, hoy alaban al que antes repudiaban tan solo por usar el escudo de la ‘U’. Son cosas inevitables que pasan en el fútbol. Lo cierto es que como crema, Lavandeira dejó una huella especial (no se puede negar) y ahora como blanquiazul también lo está haciendo -quizás- con una pisada más grande.

Su paso por Universitario

Después de haber destacado en el ‘Muni’, las puertas del Monumental se abrieron para Lavandeira a mediados del 2018, cuando Universitario no la estaba pasando nada bien en el torneo local. El equipo crema luchaba por salvarse el descenso y la llegada del volante uruguayo fue fundamental para conseguir ese objetivo e, incluso, se llegó a pelear por alcanzar un cupo internacional.

Al año siguiente, siguió destacando en el equipo, aunque su producción goleadora decayó a comparación del 2018. De hecho, sufrió algunas lesiones que le privaron de muchos partidos a lo largo de la campaña. Sin embargo, podía seguir rindiendo de forma regular, dejando todo en la cancha como siempre lo ha hecho.

En año y medio, a Lavandeira no se le hizo difícil ganarse el cariño del hincha crema gracias a su distintiva garra en el campo. Todo parecía indicar que le iban a renovar su contrato para la temporada 2020, a pedido de los aficionados cremas, pero no estaba en los planes de Gregorio Pérez, quien asumió como DT de la ‘U’.

Entonces, el uruguayo se tuvo que marchar con un balance de cuatro goles (uno de ellos en un clásico ante Alianza) y dos asistencias en 33 partidos oficiales con Universitario, números que -en realidad- no reflejan totalmente lo mucho que aportó y significó el jugador para los merengues en ese tiempo complicado.

“Crema querida… no podría despedirme porque desde el día en el que vestí por primera vez tu camiseta, no solo ganaste un hincha más, sino también una familia entera en Uruguay y Perú. Por eso es que para siempre van a estar en mi corazón”, escribió sentidamente Lavandeira, que fichó por el Audax Italiano.





¿Cuál es su mejor versión?

En el 2021, Pablo Lavandeira regresó al Perú y, tras destacar en el Ayacucho FC -10 goles y 7 asistencias en 26 partidos-, Alianza Lima no dudó en buscar su fichaje para este año. Sorpresivamente, el uruguayo aceptó el desafío de aventurarse con el clásico rival de su exequipo y emprendió así una aventura bastante exitosa en La Victoria.

El uruguayo no llegaba al equipo íntimo con el mismo cartel de refuerzo estrella como Cristian Benavente, Edgar Benítez, Christian Ramos (de selección), o incluso el mismo Darlin Leiton, pero él mismo se las ha arreglado para brillar por encima de la mayoría y superar las expectativas de los hinchas.

De hecho, Lavandeira es el jugador más influyente del actual plantel de Alianza Lima. De acuerdo al portal Sofascore, el uruguayo lidera en la cantidad de goles producidos en el equipo (17), en asistencias (8), en pases clave (50), en grandes chances creadas (9), en duelos ganados (111) y en regates completados (31). Simplemente, extraordinario.

Y si hablamos en general de la Liga 1 2022, según la cuenta estadística ‘Son Datos No Opiniones’, solo Carlos Ross de Sport Huancayo (cuatro goles y 11 asistencias) tiene mejores números goleadores que Lavandeira (siete goles y siete asistencias). Hoy muchos coinciden que es el mejor futbolista del torneo.

Ahora bien, entrando a la comparación con Universitario, su producción goleadora ha mejorado considerablemente en esta etapa con Alianza Lima: hasta el momento, el uruguayo lleva cinco goles y seis asistencias más con el cuadro victoriano (9G+8A) en siete partidos menos de los que jugó en la ‘U’.

LIGA 1 2022: más GOLES y ASISTENCIAS.



1⃣5⃣ Carlos Ross (4G+11A)

1⃣4⃣ PABLO LAVANDEIRA (7G+7A) 👈🏻

1⃣3⃣ Alex Valera (12G+1A)

1⃣3⃣ Luis Benites (12G+1A)

1⃣3⃣ HERNÁN BARCOS (9G+4A) 👈🏻

1⃣3⃣ Irven Ávila (7G+6A)



Además, han sido pocas -o nulas- las veces que su rendimiento ha sido bajo con los íntimos este año, algo que sí podía pasar con los merengues. Eso sí, su sacrificio y entrega en la cancha han sido innegociables en ambas etapas.

En conclusión, resulta prácticamente indudable que la versión de Lavandeira como blanquiazul es mejor que la de crema. Al menos, hasta el momento, eso es lo que está demostrando estadísticamente. Pablo Lavandeira, con 32 años encima, parece estar en su apogeo y buscará coronarse campeón nacional con Alianza a final de temporada. Ese sería el mayor éxito de su carrera y ya no habría ningún punto de comparación.