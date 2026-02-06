Lavandeira y su emotivo recuerdo de Gorosito: “Me dijo que contaba conmigo en Alianza Lima”

Pablo Lavandeira abrió el corazón al recordar uno de los momentos más significativos de su etapa en Alianza Lima: una charla que tuvo con Néstor ‘Pipo’ Gorosito, técnico que confió en él cuando regresó al club blanquiazul y le devolvió protagonismo dentro del plantel.
TE PUEDE INTERESAR
- Apps contra la inseguridad: las fortalezas y desafíos de seis plataformas
- “Borrar todo Rusia 2018 o refundar”: Menezes, sus pasos con Perú y la tarea de recuperar el prestigio
- INPE: “‘El Monstruo’ no podrá dirigir ni coordinar actividades criminales desde la Base Naval”
- Pintas proselitistas rumbo a la playa: ¿Quiénes han inundado la Panamericana Sur?
Seguir temas