Lavandeira y su emotivo recuerdo de Gorosito: “Me dijo que contaba conmigo en Alianza Lima”

Pablo Lavandeira abrió el corazón al recordar uno de los momentos más significativos de su etapa en Alianza Lima: una charla que tuvo con Néstor ‘Pipo’ Gorosito, técnico que confió en él cuando regresó al club blanquiazul y le devolvió protagonismo dentro del plantel.

“Yo hablaba mucho con Néstor Gorosito y le tengo un gran agradecimiento. Cuando volví a Alianza Lima, me fue encontrando un lugar en el equipo. Él me dijo que contaba conmigo para este año”, expresó el volante, hoy pieza importante de FC Cajamarca.

Las palabras de Lavandeira reflejan el vínculo de confianza que construyó con el estratega argentino, quien apostó por su rendimiento en una etapa clave del club íntimo, dándole continuidad y respaldo cuando necesitaba consolidarse nuevamente en el once titular.

Aunque su camino hoy lo tiene defendiendo nuevos colores, el futbolista dejó claro que guarda un profundo respeto por Gorosito, a quien considera fundamental en su crecimiento como jugador.