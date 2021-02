En el 2014, Pablo Míguez se puso por primera vez la camiseta de Alianza Lima y se sintió como en casa en La Victoria. Tras varios años alejado del cuadro blanquiazul, el volante uruguayo vuelve al club íntimo para disputar la Liga 2 y se mostró muy emocionado por su reciente incorporación.

La ‘Cotorra’ es conocedor del fútbol peruano, pues vistió las camisetas de Melgar y Cusco FC; sin embargo, su deseo era volver a Alianza Lima y finalmente logró cumplir su sueño.

“La verdad muy feliz. Una posibilidad muy linda de volver al club, es un momento importante para poder sacar adelante a lo que es Alianza, devolverlo a Primera División. Mi familia está muy contenta y estamos enfocados en lograrlo”, declaró Míguez en ESPN FC Perú.

¡Nuevamente en casa!💙👏🏾



Pablo Míguez regresa a vestir y defender la blanquiazul para esta temporada.



¡Con todo, ‘Cotorra’!🦜💪🏾#120AñosDeGloria#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/mhe5dcUMhf — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 18, 2021

Alianza Lima jugará este año la Liga 2 y Miguez reveló que no dudó en aceptar este reto y ayudar a los blanquiazules a ‘regresar donde debe estar’.

“Salió la posibilidad de volver a Alianza, no lo dudé ningún segundo, por más que esté en Segunda. No me importa si está en Segunda, es más, lo hace más lindo el desafío de poder quedar a la historia. Sumar un granito de arena para poder cumplir el objetivo de volver a Primera División. En lo personal, es un lindo desafío para uno”, sostuvo.

Se arman

Por otro lado, Pablo Miguez destacó la contratación de su compatriota Jonathan Lacerda. “Lo conozco de haberlo enfrentando en Uruguay. Es un zaguero grande, de buen porte, fuerte. Igual de Barcos, son jugadores de mucha experiencia. Creo que es fundamental para este momento que hay mucho jóvenes. Tratar de inculcarla (la experiencia) en el equipo y a los jóvenes. No lo conozco mucho, pero es un gran jugador que tiene recorrido”, explicó.

Mientras que de Hernán Barcos señaló. “Necesitamos de todos, pero necesitamos de los más jóvenes. Es fundamental ser un equipo y estar todos disponibles al momento de afrontar los partidos. Va a marcar un camino. Tenemos que hacer un equipo y entre todos sacarlo adelante”, concluyó Pablo Míguez.

