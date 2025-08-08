A través de sus redes sociales, el delantero colombiano, ex Alianza Lima, confirmó que no existe ningún contacto con la dirigencia celeste.
A través de sus redes sociales, el delantero colombiano, ex Alianza Lima, confirmó que no existe ningún contacto con la dirigencia celeste.
Redacción EC
Redacción EC

necesita reforzar su ataque, específicamente sumar un ‘9′ de área para suplir la ausencia de Martín Cauteruccio, y en las últimas horas se especuló sobre la posible llegada al Rímac de .

Al respecto, el mismo delantero colombiano se encargó de desmentir lo antes expuesto, pues no existe ningún tipo de negociación ni acercamiento.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos”, escribió Sabbag.

“Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, añadió el cafetero.

Actualmente, Sabbag juega en el Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur.

