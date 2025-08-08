Sporting Cristal necesita reforzar su ataque, específicamente sumar un ‘9′ de área para suplir la ausencia de Martín Cauteruccio, y en las últimas horas se especuló sobre la posible llegada al Rímac de Pablo Sabbag.
LEE TAMBIÉN: Franco Navarro Mandayo será el nuevo gerente deportivo de Alianza Lima
Al respecto, el mismo delantero colombiano se encargó de desmentir lo antes expuesto, pues no existe ningún tipo de negociación ni acercamiento.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos”, escribió Sabbag.
MIRA: Gorosito: ¿Cuánto respaldo tiene tras crisis de resultados en Liga 1, qué definirá su permanencia en Alianza y cuál es la postura del club?
“Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, añadió el cafetero.
Actualmente, Sabbag juega en el Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”
Contenido sugerido
Contenido GEC