Pablo Sabbag viene siendo uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en lo que va de Liga 1 2023. El delantero colombiano registra tres goles en tres partidos disputados, números que le permiten ser el ariete titular del equipo por encima de Hernán Barcos.

Recientemente, Pablo Sabbag brindó una entrevista al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes y no solo habló de su pasado, presente en Alianza Lima y objetivos a corto y mediano plazo, sino que también recordó a Universitario de Deportes, su clásico rival.

“Me dijeron que la ‘U’ era el más grande, pero el más grande es Alianza”, fue el comentario que realizó en dicho programa de televisión. “Es increíble el momento que estoy viviendo. Lo imaginé, pero que pase ya es otra cosa. Mi meta personal para la primera mitad de año es poder llegar a 11 goles, mínimo. El objetivo es ganar el tricampeonato y hacer una gran Copa Libertadores”, agregó.

“Mi adaptación fue rápida por el equipo que hay. Siento que los conozco hace mucho tiempo. Desde que llegué, Hernán (Barcos) me ayudó y ya tenía casa en menos de una semana. El cuerpo técnico me recibió muy bien y me siento como en casa. No sé si ustedes se enteraron pero al comienzo la pasé mal porque a los días que llegué me luxé el codo y estuve unas semanas con la férula pero por suerte hubo estos problemas de la televisión que me permitió llegar sin problemas al inicio del torneo pero esa recuperación también se la debo al grupo”, continuó diciendo Pablo Sabbag.

Pablo Sabbag nos cuenta sobre su amistad y competencia con Hernán Barcos. El 'Pirata' lo recibió de gran manera al llegar a Alianza Lima. 🇨🇴🇦🇷#SabbagEnAlÁngulo 🥅 pic.twitter.com/TsUPqaTDrw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 8, 2023

Por otro lado, se refirió al fichaje de Christian Cueva. “Existe la posibilidad de quedarme por más tiempo, pero eso ya depende de Alianza Lima en hacer uso de la compra de mi pase que lo tiene La Equidad. Yo me siento feliz pero sería hermoso volver a Europa y jugar Champions League, aunque para que eso suceda primero tengo que romperla aquí. Quiero ganar títulos en Alianza Lima y hacer una gran Copa Libertadores, que es una deuda que tenemos pendiente. Vamos a pelearla y darle esa alegría a los hinchas. Ha quedado demostrado que Alianza es el mas grande del Perú y ahora queremos que eso también se dé en Sudamérica”, sentenció.