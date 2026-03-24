Resumen

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Foto: Univesitario
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Por Redacción EC

Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Y para lograr una campaña histórica, el apoyo de la hinchada es fundamental.

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