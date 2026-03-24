Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Y para lograr una campaña histórica, el apoyo de la hinchada es fundamental.

Por ello, el club de Ate habilitó el ‘Pack Viaja con la Crema’, en la que los hinchas podrán acompañar al plantel en sus duelos de visitante en esta edición de la Copa Libertadores.

Precios de Pack Viaja con la Crema

1 partido (Chile o Colombia) - S./ 5 140

1 partido (Uruguay) - S./ 5 880

2 partidos - S./ 4 770

3 partidos - S./ 4 400

El pack incluye traslados, ingreso al estadio, pack tienda crema, ticket aéreo, hotel y meet & greet.

Traslados

Traslado privado Aeropuerto-Hotel-Estadio-Hotel-Aeropuerto

Ingreso al estadio

Sector visitante en el lugar asignado por el equipo local

Pack tienda crema

Merchandising Oficial del Club

Ticket aéreo

Boleto ida y vuelta al destino del partido en vuelo comercial

Hotel

2 noches de hotel en habitación cama twin en hotel 4 estrellas con desayuno buffet

Meet & Greet

Cronograma Pack Libertadores

Martes 24 de marzo - 8:00 p.m.

Socios crema y adherentes (del 01 al 15 500)

Miércoles 25 de marzo - 8:00 p.m.

Socios crema y adherentes (15 501 en adelante)

Jueves 26 de marzo - 8:00 p.m.

Hinchada Crema