Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Y para lograr una campaña histórica, el apoyo de la hinchada es fundamental.
Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Y para lograr una campaña histórica, el apoyo de la hinchada es fundamental.
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Por ello, el club de Ate habilitó el ‘Pack Viaja con la Crema’, en la que los hinchas podrán acompañar al plantel en sus duelos de visitante en esta edición de la Copa Libertadores.
- 1 partido (Chile o Colombia) - S./ 5 140
- 1 partido (Uruguay) - S./ 5 880
- 2 partidos - S./ 4 770
- 3 partidos - S./ 4 400
El pack incluye traslados, ingreso al estadio, pack tienda crema, ticket aéreo, hotel y meet & greet.
Traslado privado Aeropuerto-Hotel-Estadio-Hotel-Aeropuerto
Sector visitante en el lugar asignado por el equipo local
Merchandising Oficial del Club
Boleto ida y vuelta al destino del partido en vuelo comercial
2 noches de hotel en habitación cama twin en hotel 4 estrellas con desayuno buffet
- Martes 24 de marzo - 8:00 p.m.
Socios crema y adherentes (del 01 al 15 500)
- Miércoles 25 de marzo - 8:00 p.m.
Socios crema y adherentes (15 501 en adelante)
- Jueves 26 de marzo - 8:00 p.m.
Hinchada Crema