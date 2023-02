Este lunes 20 de febrero, el padre de Claudio Pizarro, Claudio Pizarro Dávila, habló brevemente de la relación que tenía su hijo con Paolo Guerrero y un conflicto que existió entre ambos hace algún tiempo atrás.

“El tema entre Claudio y Paolo (Guerrero) fue algo generado con la señora Peta, pensó que movimos cosas para que no juegue. Si Claudio no jugaba en Europa, Paolo no hubiera ido nunca”, comenzó diciendo Claudio Pizarro Dávila.

🗣️ "Claudio lo ha tenido muy cerca a Paolo y siempre lo ha apoyado", cerró Pizarro papá.



“Claudio lo ha tenido muy cerca a Paolo y siempre lo ha apoyado”, sentenció el padre del ‘Bombardero de los Andes’ en una entrevista con ‘Todas las voces del fútbol’.

¿Qué había dicho ‘Doña’ Peta sobre Claudio Pizarro?

Antes del Mundial Rusia 2018 se produjo el doping positivo de Paolo Guerrero, motivo por el cual estuvo a punto de quedarse fuera de la Copa del Mundo. En esa línea, comenzaron a sonar distintos nombres de delanteros, entre ellos Claudio Pizarro, como opciones para ir en lugar del ‘Depredador’.

En ese escenario, la madre de Guerrero señaló directamente al ahora exfutbolista como responsable de la situación que vivía su hijo. “Desde el Bayern Múnich lo han perjudicado, ¿o acaso es coincidencia que ahora se hable de la convocatoria de Claudio Pizarro? Él está detrás de todo esto”, fueron sus palabras.