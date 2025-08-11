Palmeiras llegará a Lima el martes para enfrentar a Universitario de Deportes por los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputará el jueves 14 de agosto en el estadio Monumental, en un duelo que promete alta intensidad por la importancia de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

El conjunto brasileño, uno de los favoritos a pelear por el título, arribará el martes 12 de agosto con el plantel completo y con el objetivo de sacar un buen resultado en condición de visitante. Universitario, por su parte, buscará aprovechar el apoyo de su hinchada para dar el golpe y encaminar la clasificación.

Durante su estadía en la capital peruana, Palmeiras se hospedará en el Swissôtel, donde realizará su concentración oficial previa al compromiso. El club ha tomado medidas logísticas y de seguridad para asegurar la comodidad y el descanso de sus jugadores.

El único entrenamiento en territorio peruano se llevará a cabo el miércoles en el complejo deportivo EGB, instalaciones donde entrena habitualmente Alianza Lima. Allí, el técnico del ‘Verdão’ definirá la estrategia para enfrentar al cuadro crema y ultimar detalles tácticos antes del decisivo encuentro.