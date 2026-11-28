Estudiantes de La Plata tiene cuatro Libertadores y este sábado, en el Centenario de Montevideo, puede conseguir una más para sus vitrinas. Pero hay un peruano que aún es recordado sin necesidad de conseguir un título internacional: Juan Elías Cominges. ‘Juanchi’ llegó al ‘Pincha’ en 2006, ganó un Torneo Apertura y compartió vestuario con Juan Sebastián Verón, hoy ídolo y presidente del club.

En el podcast ‘La Parrilla del Loco’, conducido por Juan Manuel Vargas, Cominges y el exlateral de la selección peruana recordaron sus aventuras en el fútbol argentino. “Yo agradezco el interés de Cienciano y la intención de Cristal de retenerme. Pero creo que era el momento de emigrar y probarme yo mismo hasta dónde puedo llegar en el fútbol. Creo que Colón me puede permitir llegar a Europa, que es mi máximo objetivo”, decía en aquel momento el volante que fue pedido por el propio Chemo del Solar en Colón de Santa Fe.

Justamente en Santa Fe fue que coincidieron los peruanos. Pero también pudieron jugar juntos en Estudiantes de La Plata. “Me fue bien, salimos campeones”, recordó Cominges en el podcast “La Parrilla del Loco” de Juan Vargas.

Juan Manuel Vargas y Juan Cominges en Colón de Santa Fe.

Cominges vistió la camiseta del Pincha en 2006, cuando el equipo tenía entre sus principales figuras a Verón, quien había regresado al club de sus amores después de una década en Europa. Aquel plantel, dirigido por Diego Simeone, ganó el Torneo Apertura 2006 tras una histórica definición frente a Boca Juniors. El peruano también fue protagonista de una de las tardes más inolvidables de la rivalidad platense: el 7-0 ante Gimnasia, disputado el 15 de octubre de ese año. Ingresó en el segundo tiempo de una goleada que, para el periodismo argentino, cambió para siempre la historia del clásico de La Plata.

“Me llamó Juan Sebastián, pero le dije que no, quería seguir en Europa y me regreso a la U”, recordó Juan Vargas. “Me hubiera gustado irme al fútbol argentino antes y después venir al fútbol peruano”, añadió. A lo que Cominges le hizo acordar que en 2006, cuando él llegó al ‘Pincha’, también pudo estar Vargas.

Cominges y Verón se entendieron muy bien dentro del campo. Verón era el capitán de un equipo que ganó el Apertura, mientras que ‘Juanchi’ era el peruano que le daba el fútbol al mediocampo. Sin embargo, en 2007 decidió fichar por Caracas de Venezuela, dejando atrás su paso por el fútbol argentino.

De compañero a presidente

La vida de ambos tomó caminos distintos. Cominges se alejó del fútbol profesional y continuó vinculado al deporte desde otros espacios. Verón, en cambio, se convirtió en una de las principales figuras dirigenciales de Estudiantes y asumió la presidencia de la institución en 2014.

La última vez que el Pincha disputó una final de Libertadores fue en 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental ante Cruzeiro. Verón levantó aquella copa como capitán. Ahora, 17 años después, volverá a vivir una definición desde otro lugar: el de presidente.

En medio de la expectativa por la final ante Palmeiras, el recuerdo de Cominges también devuelve una imagen de aquel Estudiantes campeón. Una historia que, aunque no siempre aparece en las grandes páginas del fútbol argentino, tiene un protagonista peruano y un vínculo que nació dentro de una cancha.

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