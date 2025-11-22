Búnkers, jets de lujo y una inversión colosal por el título: el millonario duelo entre Palmeiras y Flamengo por la final de la Libertadores en Lima

Escucha la noticia
La lucha sin tregua que protagonizan los monstruos Flamengo y Palmeiras por la corona del Brasileirao 2025 tendrá que hacer una pausa en una etapa clave: los dos clubes más p oderosos de Brasil llegarán a Lima para disputar la final de la Copa Libertadores a falta de dos fechas para la definición del campeonato en su país, torneo en el que ocupan la primera y segunda posición respectivamente. Será, además, el primer gran reto en quince días que podría terminar con más de 34 millones de dólares como premio entre el título en el país de la samba y la coronación continental en el Monumental de Ate.
