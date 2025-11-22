Búnkers, jets de lujo y una inversión colosal por el título: el millonario duelo entre Palmeiras y Flamengo por la final de la Libertadores en Lima

Planillas doradas

Para dos gigantes sudamericanos cuya inversión se equipara a los grandes europeos, el margen de error es mínimo. Flamengo, por ejemplo, ha invertido más de USD 40 millones para una temporada en la que precisa ganarlo todo.

Ni aún coronándose en Brasil y en Lima alcanzará a recuperar la inversión, por lo que el objetivo apunta específicamente a la gloria de saberse el mejor. Palmeiras, el contrincante de números perfectos en la fase de grupos, vive una presión aún mayor tras una inversión superior a los 100 USD millones.

De ahí que la mayor apuesta del ‘Verdado’ sea la joya reciclada del Barcelona Vitor Roque, por el que desembolsó USD 25 millones y ha visto reflejada la rentabilidad en un ataque implacable. Flamengo no se quedó atrás y en junio pasado hizo la contratación más cara de su historia al pagar USD 25 millones por el atacante Samuel Lino, ex Atlético de Madrid.

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará en el Estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre.

El plan Lima

Flamengo, que hoy enfrenta a Bragantino con la urgencia de superar tres tropiezos seguidos, volverá a jugar este martes (ante Atlético Mineiro) y al día siguiente se subirá a un vuelo privado con destino a Lima.

Al estrés propiciado por alcanzar a Flamengo en el Brasileirao, se suma la apretada agenda para figuras como Vitor Roque, quien ante Fluminense debió jugar apenas 24 horas después de alinear con Brasil en la lejana Lille y por ende, luego de un pesado vuelo de más de 12 horas en un jet privado. El calendario obligará al entrenador Abel Ferreira a dosificar en plena recta final: esta semana disputarán tres duelos decisivos en siete días.

Al ‘Fla’, campeón de la edición 2019 también en el Monumental con una épica remontada sobre el River de Gallardo, la presión está por no pestañear. Filipe Luis, ahora técnico pero que en el coloso de Ate lideró la legendaria victoria sobre los argentinos, debe enfrentar hoy al difícil Fluminense bajo la premisa de que el domingo debe seguir siendo el líder absoluto del Brasileirao y tendrá que defender esa posición nuevamente el martes, ante Mineiro, para viajar a Lima como puntero y sin insomnio.

Eso sí, las jaquecas son inevitables tras la noticia de que el goleador Pedro -autor de 10 tantos en esta Copa- será baja por una lesión muscular.

Los búnkers brasileños

El búnker elegido por Flamengo será la Videna. Ahí entrenará el jueves para hacer reconocimiento de la cancha del Monumental al día siguiente. Sobre su estadía, aún no es confirmado el hotel, pero según informaciones desde Brasil, utilizaría el mismo recinto en el que se alojó para la final del 2019: el hotel Hyatt Centric de San Isidro.

El Palmeiras en cambio, volvió a elegir como centro de entrenamiento la cancha de Matute, sede que ya utilizó este año en la fase de octavos de final para la llave ante Universitario. El Verdao volvería al mismo hotel utilizado en agosto pasado, cuando enfrentó a la ‘U’: el Swissotel de San Isidro. Su reconocimiento de campo del Monumental también está programado para este viernes.

Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores | (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

DATOS

*

Para Conmebol el local de la final es Palmeiras. Esto se define por una puntuación que todos los clubes llevan desde la clasificación a fase de grupos, etapa donde el Verdao fue el mejor con puntaje perfecto.

*

Debido a esto, Palmeiras tiene prioridad en la elección de la indumentaria para la final de este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental.

*

El campeón de la Copa Libertadores 2025 se llevará un premio de USD 24 millones. El premio por el título del Brasileirao es de USD 10 millones y se define la primera semana de diciembre.

*

El campeón se define en 90 minutos reglamentarios. De mantenerse la paridad, se disputará el título en suplementario de dos tiempos de 15 minutos cada uno. El último recurso para definir al campeón serán los penales.