Palmeiras vs. Flamengo: los brasileños de billetera ‘europea’ para una final en Lima de 500 millones de dólares y qué tan lejos están de la élite mundial

El rol protagónico de los clubes brasileños a nivel continental se resume en dos factores fundamentales: la cantera y la tarjeta de crédito. Ecuación que resplandece, especialmente, en los dos grandes finalistas de la actual edición de la Copa Libertadores 2025: los poderosos Palmeiras y Flamengo. Solo como ejemplo, el actual plantel del Verdao tiene un valor de mercado de 245 millones de dólares según la página especializada Transfermarkt. Algo así como cseis veces el valor de nuestra selección mundialista, la tocó el cielo en Rusia 2018.

Y Flamengo no se queda atrás. Este 2025 el Fla invirtió cerca de 52 millones de dólares en tres refuerzos, lo que es casi el doble del valor de la plantilla 2025 de Universitario, vigente tricampeón del fútbol peruano. Es más, solo la contratación de Samuel Lino, por el que se pagó 25 millones de dólares al Atlético de Madrid, equivale a casi el doble del valor total del plantel de Alianza Lima 2025.

Flamengo tiene un valor de plantilla de 238 millones, lo que sumado a la de Palmeiras convierte al duelo en Lima en una final de 483 millones de dólares, la final más cara en la historia del torneo continental. A nuestra moneda, supera los 1600 millones de soles en la cancha del Monumental.

Así son los accesos para los hinchas que asistan al Monumental para la final. Occidente: desde la Carretera Central (calle Bucarest), por la Av. Javier Prado. Oriente: desde el óvalo Huarochirí, por la Av. Punta Sal. Norte - Flamengo: desde la Carretera Central (calle París), por la Av. Javier Prado. Sur - Palmeiras: desde el óvalo Huarochirí, por la Av. Javier Prado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Y cómo lo hacen?

Los monstruos brasileños juegan al límite con el riesgo del endeudamiento. Según el portal especializado Sportvalue, el 2024 Palmeiras tuvo un ingreso total de 220 millones de dólares. Sin embargo, este 2025 hizo un gasto total de casi 130 millones de dólares, cifra que además fue récord en el continente y que lo ubica entre el selecto grupo de clubes europeos que más invirtieron en contrataciones.

Para entender mejor este juego de ajedrez entre el éxito y la plata basta una cifra: si Palmeiras gana la Copa Libertadores habrá ingresado por el concepto de premios 40 millones de dólares (24 millones por ser campeón y el resto por ingresos de fases anteriores), sin embargo la inversión para alcanzar ese estatus habrá sido de 130 millones.

Aunque los números no cuadran bajo esa primera lectura superficial, el negocio sigue siendo el éxito deportivo. Y de paso, torear el inminente riesgo de endeudamiento. Mientras que eso pasa, un club de Brasil ganará la Copa Libertadores por séptimo año consecutivo este sábado 22 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

River Plate cayó 1-2 ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

Un título continental al que Palmeiras y Flamengo pueden acceder por tercera vez en las últimas siete ediciones. Y es que así como el Verdao ya levantó el trofeo en las ediciones 2020 y 2021, el Fla hizo lo propio en las finales 2019 y 2022.

Como en el 2021, cuando se enfrentaron en la final de Montevideo, la de este sábado verá a los dos clubes con las plantillas más valiosas de Sudamérica, muy por encima de históricos como River Plate (86 millones) y Boca Juniors (83 millones). En semifinales, Palmeiras remontó un 3-0 a LDU, club ecuatoriano con un valor de mercado de 18 millones de dólares.

En el 2024, los equipos brasileños rompieron récords con ingresos conjuntos de unos 1.900 millones de dólares, 10,2% más respecto a 2023, según el informe anual de Convocados, de la firma de inversión Galapagos Capital. Sin embargo, las deudas acumuladas de los clubes brasileños superaron los 2.700 millones de dólares en 2024. He ahí el pequeño detalle.

Sin embargo, el motor de 215 millones de habitantes con que cuenta Brasil hace posible que el modelo funcione. “El poder económico, no tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy en Brasil hay clubes con un poder económico muy grande, al nivel de Europa, en nuestro caso es eso”, fue la respuesta seria y sincera del técnico de Flamengo, Filipe Luiz, al ser consultado hace unos días sobre por qué las finales de Libertadores parecen haber sido privatizadas por los los clubes brasileños.

Lo que dice el campeón de la Libertadores 2019 como jugador con Flamengo tiene sustento en cifras: de los 10 clubes más valiosos del continente en el 2025, 10 son brasileños. Y en el ránking mundial, el primer club sudamericano que aparece es Palmeiras (puesto 58).

Las ventas, un negocio redondo

Palmeiras fichó 11 jugadores para ganar la Libertadores 2025. El más barato fue el defensa central Micael, por el que desembolsó 4.6 millones de dólares, que es 50% más que el premio que otorga Conmebol a los clubes que clasifican a la fase de grupos de la Libertadores.

Pero así como gasta, también vende. El Verdao es un proveedor de figuras prometedoras a clubes europeos. Según el balance financiero presentado al Consejo de Orientación Fiscal(COF), el 36,5% de todos los ingresos del 2024 llegó por la venta de jugadores. La venta más significativa del período fue la de Estêvão al Chelsea, en una operación valorada en 64 millones de dólares.

Pero hay más: Luis Guilherme, traspasado al West Ham por 30 millones de euros, Artur, que se marchó al Zenit por 18 millones, y Kevin, que fichó por el Shakhtar Donetsk por 15 millones. Y si miramos más atrás, está Endrik, que en el 2024 llegó al Real Madrid por 65 millones de dólares bajo el apelativo de ser “el nuevo Pelé”.

Flamengo no se queda atrás. Entre los nombres más auspiciosos se encuentra Vinicius Junior al Real Madrid por 50 millones de dólares, Lucas Paquetá al AC Milan por 42 millones o Reinier, que fue vendido al Real Madrid en 30 millones en 2020. A mediados de este año, Flamengo recibió 18 millones de dólares por el mediocentro argentino Carlos Alcaráz, luego que el Everton inglés activó la opción de compra.

Con esto, los grandes brasileños reafirman su estrategia de invertir y valorizar a sus equipos juveniles con destino a Europa.

Estevao marca un golazo y Chelsea vence 2-0 a Barcelona por Champions League. (Foto: Agencias)

¿Finalistas con nivel europeo?

Flamengo gastó más de 50 millones de dólares este año en fichajes. Solamente Samuel Lino, del Atlético de Madrid, costó 25 millones y representó la contratación más cara en la historia del club. Palmeiras no se quedó atrás: pagó 25,5 millones al Barcelona para repatriar al centrodelantero Vitor Roque.

El mismo Filipe Luiz fue parte de ese fenómeno de fichajes millonarios cuando en el 2019 fichó por Flamengo como defensa de lujo tras 14 temporadas en Europa.

Las cifras parecen imposibles para un equipo como Palmeiras, que en el 2012 se ahogaba en una deuda superior a los 400 millones y con apenas un título en 20 años. Sin embargo, gracias a una gestión que hoy lidera Leila Pereira, han alcanzado hitos como el fichaje de Giorgian De Arrascaeta, que en 2019 fue el pase interno más caro de la historia de Brasil (18 millones).

Sin embargo, aunque Palmeiras y Flamengo sacan amplia ventaja al resto de clubes de Sudamérica, si son comparados con la élite de Europa aún están muy lejos. Salvo Palmeiras, que con 130 millones de dólares se ubica en el sexto lugar de fichajes europeos, apenas millones por debajo del Manchester City de Pep Guardiola. El Chelsea ocupa el primer lugar con 250 millones.

Según Transfermarkt, los fichajes top del 2025 tuvieron una media de valor de 60 millones de euros, muy por encima de los récords sudamericanos. Por ahora, aunque a nivel continental Flamengo y Palmeiras son monstruos, su billetera dista mucho de igualar a los clubes de élite de Europa o incluso del medio oriente. Eso sí, el Verdao año gastó más que el PSG (103 millones) y el Barcelona (98 millones),

El Liverpool fichó recientemente al defensa Alexander Isak por 150 millones, además de pagar otros 125 millones por el mediocentro ofensivo Florian Wirtz. La distancia todavía sigue siendo muy amplia, aunque en esa jerarquía queda claro que se ha abierto una nueva brecha: la que ahora existe entre los clubes brasileños y el resto de Sudamérica.