Es, también, polémica su liberación, y un tanto compleja. Ha pasado casi mes y medio desde que pidió su salida al presidente Richard Acuña por no ser titular ante, justamente, Alianza Lima por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, como lo hemos venido contando. Pero aún hay mucho pan por rebanar. Por eso, a continuación elaboramos cinco preguntas y respuestas para entender el caso que seguramente terminará en una demanda por parte del club trujillano.

¿Por qué se llegó a este punto y qué señala el fallo de la CCDR-FPF?

La semana previa al 13 de julio, día en el que César Vallejo recibió a Alianza Lima en el estadio Mansiche de Trujillo, Paolo Guerrero recibió la noticia de que no iba a ser titular en un partido que consideraba muy importante. Entonces tomó la decisión de buscar su desvinculación del club argumentando razones deportivas. El 25, pasado casi una semana y luego de constantes reuniones con su defensa legal, expresó de manera oficial, mediante un documento, su intención de renunciar. Esto lo hizo con la finalidad de que si no se llegara a un acuerdo para la disolución del contrato con la institución trujillana, tendría tiempo para que pasen los 30 días, según la ley laboral en el Perú, para notificar ante la Cámara de Conciliación y Disputas su renuncia, esperar el fallo, desvincularse y poder firmar por otro club del fútbol peruano. La Liga 1 cierra su libro de pases el 31 de este mes.

El fallo de la Cámara se dio el último jueves 22 de agosto. Y resuelve lo siguiente: “Declarar fundada la solicitud de inscripción del fenecimiento del vínculo contractual entre el señor José Paolo Guerrero Gonzales y César Vallejo Fútbol Club S.A.C.”. Asimismo, ordena que se reconozca la renuncia pasado los 30 días “establecidos por la legislación vigente, vale decir, el 25 de agosto de 2024″ e “inscribir el fenecimiento del vínculo [...] desde el 26 de agosto de 2024 en los registros correspondientes de la FPF” .

Resolución oficial del fallo de la CCDR-FPF. (Foto: Marcelo Bee Sellares / X)

¿Cuándo podría firmar con un nuevo club?

De acuerdo a lo establecido por la CCRD-FPF, a partir de este lunes 26 de agosto, Paolo Guerrero está en condiciones de firmar por cualquier otro club, sea del fútbol peruano o el extranjero.

Además, según informó a El Comercio el abogado de César Vallejo, Andree Pasantes, el fallo no es apelable, por lo que en estos momentos la institución trujillana no puede hacer absolutamente nada para retener al futbolista que fichó en febrero de este año con un contrato histórico.

¿Cuál es la postura de César Vallejo ante el fallo?

En César Vallejo no han tomado nada bien la decisión de la Cámara. “Nos hubiera encantado que Paolo concluya su contrato en César Vallejo, había una ilusión, no solo del club, sino también de la afición trujillana, los hinchas y los mismos auspiciadores”, declaró Richard Acuña, presidente del club trujillano.

“A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque ‘ya no quiero, me tengo que ir’. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano. Invoco a los miembros de la cámara, a que vean que puede darse un precedente negativo”, añadió.

Asimismo, antes de que se diera a conocer el fallo, César Vallejo, a través de un comunicado, indicó que “cualquier discusión sobre las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento será sometida al procedimiento correspondiente”. Es decir, es muy probable que demanden al jugador y al club que lo contrate por daños y perjuicios.

Comunicado de UCV sobre Paolo Guerrero.

¿Alianza puede verse afectado si contrata a Paolo Guerrero?

Aquí está el lado más complejo de este caso. De acuerdo a Julio García, abogado deportivo que estuvo en el inicio de las negociaciones entre el jugador y el club, el delantero logró liberarse desde el lado laboral, pero ¿Qué pasa desde la regulación deportiva? “Ésta establece que un futbolista solo puede terminar un contrato por dos causas justificadas: 1) que no se le haya pagado dos meses de sueldo, caso en el cual lo obliga a seguir un procedimientos ya que el club tiene 15 días para pagar y si no lo hace, el contrato puede terminar; y 2) que no lo hayan considerado en por lo menos el 10% de los partidos de la temporada, y acá evidentemente la temporada 2024 no ha terminado. Entonces ninguno de los casos es el de Paolo. No hay causa justificada”, explica.

En ese sentido, García señala que la demanda de César Vallejo no solo podría ser por una indemnización económica, sino también por un castigo al club que lo contrate, según el reglamento FIFA: “la sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como el internacional, durante dos periodos de inscripción completos y consecutivos”.

Aunque, según el abogado deportivo argentino Marcelo Bee Sellares, esto último no ocurriría. De hecho, señala que el club contratante, sea Alianza Lima u otro, podría incluso no verse afectado ante una posible sentencia de la CCRD-FPF. El que sí sería castigado sería el futbolista de manera económica.

Artículo del reglamento FIFA sobre el posible castigo al club que contrará a Paolo Guerrero.

¿Qué han dicho desde Alianza sobre Paolo Guerrero?

Hasta el momento no hay ninguna voz oficial de parte del club blanquiazul que haya expresado su deseo de contar con el jugador. Incluso el director deportivo Bruno Marioni señaló a inicios de agosto que “a todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima, pero en las condiciones que está hoy, no sabemos cuál es su real situación, hoy no es una opción para nosotros”. El propio técnico Mariano Soso también se refirió de similar manera al ser consultado: “En primer lugar, no desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano, para la historia del fútbol peruano y para Alianza Lima. Describirlo a Paolo lo considero innecesario, como jugador evidencia sus fundamentos. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y que no debo explayarme en relación a eso porque es conocimiento público su estado”. Es, se presume, una posible estrategia para la futura defensa que deberían hacer ante una posible demanda.

