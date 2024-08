En adelante, la postura de Paolo nunca cambió, en lo más mínimo. Y tuvo dos caminos por delante: 1) llegar a un acuerdo con Vallejo, cosa que no terminó pasando; 2) presentar una renuncia laboral al club, esperar 30 días, notificar a la Federación Peruana de Fútbol y esperar que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF falle a su favor para quedar libre. Y lo último fue lo que terminó pasando este jueves: Guerrero no pertenece más a la institución trujillana. Aunque esto no queda aquí. Hay mucho pan por rebanar.

Paolo Guerrero sus números en César Vallejo Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

De acuerdo a Julio García, abogado deportivo que estuvo en el inicio de las negociaciones entre el jugador y el club, el delantero logró liberarse desde el lado laborar, pero ¿Qué pasa desde la regulación deportiva? “Ésta establece que un futbolista solo puede terminar un contrato por dos causas justificadas: 1) que no se le haya pagado dos meses de sueldo, caso en el cual lo obliga a seguir un procedimientos ya que el club tiene 15 días para pagar y si no lo hace, el contrato puede terminar; y 2) que no lo hayan considerado en por lo menos el 10% de los partidos de la temporada, y acá evidentemente la temporada 2024 no ha terminado. Entonces ninguno de los casos es el de Paolo. No hay causa justificada” , explica.

De hecho, el mismo club César Vallejo informó, a través de un comunicado, que “cualquier discusión sobre las compensaciones y montos generados por dicho fenecimiento será sometida al procedimiento correspondiente” . Es decir, aunque el fallo no es apelable, sí tienen la potestad de reclamar ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas el pago de una indemnización porque consideran un rompimiento unilateral de un contrato que termina en diciembre de este año.

“Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley”, comentó Richard Acuña, presidente de UCV, en una entrevista con RPP Noticias.

César Vallejo va por una indemnización... ¿también por otro castigo?

De acuerdo a Andree Pasantes, abogado de César Vallejo, en declaraciones exclusivas para este Diario, “el club plantea una estrategia de contención para solicitar los conceptos indemnizatorios de ser el caso”.

En ese contexto, César Vallejo se ampara en el reglamento FIFA que determina una sanción económica, pero que también puede acarrear en un castigo deportivo más fuerte en contra del club que fiche a Paolo Guerrero, que según se especula, sería Alianza Lima por ser “responsable solidario”. ¿Por qué? La regla explica lo siguiente:

“Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o que haya inducido a la rescisión de un contrato. Debe suponerse, a menos que se demuestra lo contrario, que cualquier club que firma un contrato con un jugador profesional que haya rescindido su contrato sin causa justificada ha inducido al jugador profesional a rescisión del contrato”.

Asimismo, el mismo artículo indica que “la sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como el internacional, durante dos periodos de inscripción completos y consecutivos” .

De fichar a Paolo Guerrero, y si César Vallejo presenta la demanda ante la Cámara, Alianza Lima tendrá que defenderse y demostrar que no indujo al futbolista a rescindir su contrato con la institución trujillana. Aunque eso sea una de las tareas más difíciles.

Por eso hasta el momento no hay ninguna voz oficial de parte del club blanquiazul que haya expresado su deseo de contar con el jugador. Incluso el director deportivo Bruno Marioni señaló a inicios de agosto que “a todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima, pero en las condiciones que está hoy, no sabemos cuál es su real situación, hoy no es una opción para nosotros” . El propio técnico Mariano Soso también se refirió de similar manera al ser consultado: “En primer lugar, no desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano, para la historia del fútbol peruano y para Alianza Lima. Describirlo a Paolo lo considero innecesario, como jugador evidencia sus fundamentos. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y que no debo explayarme en relación a eso porque es conocimiento público su estado”. Es, se presume, una posible estrategia para la futura defensa que deberían hacer ante una posible demanda.

Según el abogado deportivo Jhonny Baldovino, “nadie, salvo casos especiales, sale de un club si es que no tiene una oferta de otro club. Normalmente, el 99.9% de los casos, es porque otro club esta requiriendo los servicios del jugador. Entonces la FIFA entiende y el TAS entiende que el jugador renuncia y al club al que va, suponen que es el que le ha estado hablando en la oreja. Por ejemplo, si Paolo mañana firma por Alianza Lima consideran responsable solidario a Alianza”.

Alianza Lima estaría contratando un jugador libre; sin embargo, podría ser el “responsable solidario” ante una demanda de César Vallejo, por lo que tendrá que argumentar y defenderse de no haber inducido al delantero a renunciar. Esto se verá en los tribunales.