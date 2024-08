Resolución oficial de la salida de Paolo Guerrero de la César Vallejo. (Foto: Difusión).

Asesorados por el abogado Andree Pesantes Robles, los directivos trujillanos analizaron el fallo y empezaron una estrategia legal para subsanar las pérdidas económicas que está generando la salida de Paolo, quien desde este lunes 26 de agosto puede firmar por cualquier otro club y, según comentó el periodista argentino César Luis Merlo, estaría negociando formalmente con Alianza Lima.

“Por correo, la cámara resolvió que Paolo Guerrero es jugador libre. Él expresó su intención de renunciar el 25 de julio y es jugador libre a partir del 26 de agosto” , recordó el letrado en una conversación en exclusiva con este Diario.

Asimismo, Pesantes afirmó que César Vallejo no se quedará con el fallo declarado. “El club tomará medidas al proceso correspondiente a fin de hacer valer los derechos que nos corresponden, teniendo en cuenta que se trató de una renuncia, la cual es una decisión unilateral del vínculo laboral, esto al tratarse de dos clubes pertenecientes a la misma federación, a la cámara de conciliación y disputas en un proceso ordinario”, indicó.

“La CCRD-FPF tiene dos tipos de procedimientos: el ordinario que ve temas de deudas y el proceso especial que ve causales específicas, uno de ellos determinar el fenecimiento de la relación contractual. Como no se llegó a ningún acuerdo, ambas partes expusieron sus argumentos de manera rápida, la Cámara cerró la audiencia y resolvió. Pero el veredicto es si el jugador tiene o no vínculo con el club. Cualquier otro concepto adicional relacionado a la indemnización, pagos u otros conceptos, no se ve en este proceso. Eso se verá en un proceso ordinario y, de creerlo conveniente, nosotros como club, si hay un pago que consideramos justo, se solicitará por la vía correspondiente”, explicó.

El letrado señaló también que la estrategia se verá en una demanda económica. “Al no ser una decisión apelable el fallo, el club ahora plantea una estratega de contención para solicitar los conceptos indemnizatorios de ser el caso”, sentenció.

Andree Pesantes no se refirió a Alianza Lima, club con el que se vincula a Paolo Guerrero, como sí lo hizo Richard Acuña, presidente de César Vallejo. “Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marco Huamán y Carlos Neira. Creo que, nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere. La única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, arremetió el directivo.

Paolo Guerrero Su estadía en César Vallejo en números Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).