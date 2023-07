Paolo Guerrero continuará su carrera en la Liga de Quito en la liga ecuatoriana y fue presentado el último viernes en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Recordemos que el delantero llega de una abrupta salida de Racing Club, en donde no obtuvo la continuidad que deseaba.

Como sabemos, el ‘Depredador’ es hincha acérrimo de Alianza Lima y mucho se ha especulado de una posible llegada a Matute; sin embargo, todos los acercamientos en su momento fueron infructuoso. A pesar de ello, Guerrero aún mantiene la ilusión de vestir la blanquiazul.

“Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, en el que siempre anhelé jugar algún día, no tuve una propuesta, no me vinieron a buscar. Solo me vinieron a buscar en el momento cuando yo no me sentía bien, venía de una para y estaba en proceso de recuperación”, mencionó

Además de asegurar que solo lo buscaron cuando el no se sentía en la plenitud física, también aseguró que las puertas no están cerradas.

“Hoy yo no te puedo asegurar que las puertas están cerradas. El día de hoy no me vinieron a buscar y tenía que ver otras propuestas”, agregó.

El contrato con LDU de Quito finaliza en diciembre del 2023, es decir quedará libre para negociar con cualquier club. ¿Llegará Paolo Guerrero a Alianza Lima con 40 años?