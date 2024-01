Con 40 años cumplidos, Paolo Guerrero aún no define al cien por ciento su futuro. Ofertas tiene. Pese a su edad, su calidad y jerarquía siguen intactas, y quedó demostrado en su último paso por el campeón del fútbol ecuatoriano.

En medio de las propuestas que le llegaron, hay una que lo sorprendió: la de la César Vallejo de Trujillo. ¿Qué se sabe de la negociación que podría cambiar el rumbo del mercado de pases de la Liga 1? ¿Qué tan real es la chance de que el delantero empaque maletas y se mude al norte del país? Todos los detalles te lo contamos y explicamos en estas preguntas y respuestas.

¿Es cierto que Vallejo le hizo una propuesta?

Sí. Es, más que una oferta o un contrato para firmar, un proyecto que incluye el vínculo de Paolo por dos temporadas con el cuadro trujillano y la posibilidad, si le interesara, de iniciar su trabajo en la Dirección Deportiva o algún puesto de Embajador que la institución designe para su vida fuera del fútbol. Hay mucho hermetismo en Vallejo, y más allá de que el plantel está cerrado como nos dicen desde el norte, también se lee el mensaje: “no podemos decir nada por ahora”. Eso siempre es una pista. El proyecto incluye, según pudimos conversar con el entorno de Guerrero, “una oferta económica imposible de rechazar para el delantero”. El cierre de su carrera en Trujillo a partir de una cifra nunca antes pagada en el Perú.

¿Cómo está Paolo y qué piensa de la oferta?

De vacaciones. Disfrutando de la paternidad de su segundo hijo con la novia brasileña, Ana Paula Consorte. El ‘9′ ha rechazado ofertas de Chile, Paraguay y Uruguay, porque no le entusiasmó el proyecto deportivo ni el lado económico. Sin embargo, según su entorno con el que pudimos conversar la última oferta de César Vallejo lo ha dejado pensando. Está analizando seriamente esa chance, algo que antes no había tomado en cuenta. El esfuerzo económico que está haciendo el club trujillano ha sorprendido al atacante que se está tomando unos días para decidir su futuro. En un principio su idea era continuar su carrera en Brasil, pero no se pudo dar.

¿Vallejo ha decidido inscribir en lista de buena fe al delantero para la Liga 1 2024?

Sí. DT está en condiciones de confirmar que la institución norteña ha presentado una lista de buena fe para la presente temporada de la Liga 1. Esto no quiere decir que han asegurado el fichaje de Guerrero, pero sí hay entusiasmo en que se pueda dar. Cabe recordar que Vallejo visitará este domingo en el inicio del Torneo Apertura a Alianza Lima, el club en el que Paolo anhelaba terminar su carrera.

¿Cualquier posibilidad con Alianza está cerrada?

El gerente deportivo de Alianza Lima Bruno Marioni fue muy claro y contundente. “Dentro de la estructuración nosotros hemos decidido con el comando técnico tener un perfil de futbolista. Dentro de la estructura no está Paolo Guerrero”, aseguró el mexicano en conferencia de prensa, poniendo punto final a una nueva historia de Paolo en Alianza antes de que inicie. En el 2023 sí hubo toda la intención del atacante de volver a La Victoria, pero tampoco le abrieron las puertas. Antes, cuando estaba en plena recuperación de su lesión a la rodilla, sí lo llamaron, pero él no aceptó porque estaba en plena rehabilitación para regresar al 100% a las canchas.

¿Cuál es el plan del delantero hacia la Copa América y las Eliminatorias?

Paolo Guerrero no solo es un jugador convocable para la selección que ahora dirige Jorge Fossati. El atacante es también una opción para ser el capitán en el equipo, porque como se sabe, en técnico uruguayo no le da la cinta a los porteros, como a Pedro Gallese. ““Hablé con Paolo Guerrero. Su situación es la que más me preocupa de los referentes, porque no tiene equipo”, aseguró el estratega. Guerrero es el goleador histórico de la Bicolor y en el inicio de las Eliminatorias ha sido titular en cuatro de los seis partidos, los de Juan Reynoso.