Luis Advíncula recientemente fue fichado por Alianza Lima y volverá a jugar en el fútbol peruano tras muchos años en el extranjero.

El futbolista de 35 ya se unió al entrenamiento del plantel ‘íntimo’ en Montevideo, en donde está disputándose la Serie Río de La Plata.

En este contexto, Paolo Guerrero brindó una entrevista a ESPN Argentina y se deshizo en elogios para exlateral de Boca Juniors.

“Lo veo muy bien a pesar de los años, es como el vino. Mientras pasa más tiempo, el vino se hace mejor. Luis tiene una enorme experiencia, calidad y mucha potencia. Nosotros acá le decimos que es zurdo, ya que hace más goles con la izquierda que con la derecha. Tiene muchas virtudes y fijo nos ayudará mucho”, indicó el ‘Depredador’.

Advíncula se hizo presente en las tribunas en el partido que Alianza disputó con Independiente de Avellaneda, encuentro que los íntimos perdieron por 2-1.

El partido con Unión está programado para las 16.15 horas de Perú, mientras que el tercer encuentro será contra el Colo Colo de Chile el domingo 18 a las 19:00 horas.