Fin de la novela. Paolo Guerrero no volverá a Alianza Lima para afrontar la Liga 1 2022 y la fase de grupos de la Copa Libertadores, así lo confirmó José Bellina, gerente deportivo del conjunto blanquiazul en una reciente entrevista.

“Estamos con el plantel cerrado. No estamos pensando en esa posibilidad, estamos conformes con el equipo actual”, comenzó diciendo Bellina a RPP. “No hablamos con él (Paolo Guerrero) desde antes del 8 de marzo, no se llegó a afinar temas muy puntuales”, añadió el directivo. De esta forma, se confirmó que el experimentado jugador no regresará a Alianza Lima, al menos de momento.

Cabe mencionar que el delantero nacional regresó al Perú hace algunas días luego de llevar su proceso de rehabilitación en Estados Unidos. Actualmente viene realizando sus entrenamientos en las instalaciones de la Videna de San Luis.

Presente de Alianza Lima

Luego de disputar las primeras seis fechas, Alianza Lima se ubica en el puesto 14 con 5 puntos producto de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Han tenido un inicio irregular.

Conforme a los criterios de Saber más