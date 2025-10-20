A los 23 minutos, aprovechó un rebote en área rival para definir a un solo toque y vencer la resistencia del golero Ángel Zamudio.
puso en ventaja a en su visita a Sport Huancayo, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Esto, tras una combinación de pases con el ecuatoriano Eryc Castillo, quien remató y estrelló su disparo en el paolo del arco del ‘Rojo Matador’.

MIRA EL GOL DE GUERRERO

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)

Los blanquiazules agotan, en las jornadas finales del campeonato, sus últimas chances de ganar el segundo torneo del año y forzar unas finales, las mismas que se ven poco probables por la ventaja de Universitario.

Lo cierto es que, de no ganar el título nacional, dependé de sí mismo para culminar la temporada en el segundo lugar de la tabla acumulada, y así asegurar su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

