Lo noté con muchas ganas de decir cosas. De celebrar este momento dulce que atraviesa con LDU, pero a la vez amargo porque no está definida su continuidad por temas económicos. También era importante hablar del cambio en la dirección técnica de la selección peruana tras la salida de Juan Reynoso y por qué el equipo no pudo rendir en las primeras seis fechas de las eliminatorias, que han puesto a Perú en el último puesto de la tabla.

Sin embargo, existía un tema que él deseaba aclarar sobre todas las cosas con la prensa peruana: ¿por qué no firmó por Alianza Lima esta temporada? Esto respondió: “Este año quise llegar a Alianza. Hice todo lo posible. Busqué todos los caminos para hacerlo. Pero una persona que fue político y estuvo dentro de Alianza, pero no me sé el nombre, respondió un correo diciendo: no estamos interesados en él” .

— ¿Político?, Salomón Lerner, ¿puede ser?

Sí, puede ser, él… Luego hablé con un empresario que tiene relación con, ¿Bellina? Es un empresario chileno que tiene conexión con él. El tipo me mandó su autorización para que pueda negociar con Alianza y hasta el día de hoy no recibí la llamada. Luego, yo mismo le mandé a un dirigente del club mensajes y le pedí que cuando pueda me llame, estoy seguro si ve esta nota se va a acordar.

Paolo Guerrero nunca debutó oficialmente con Alianza Lima, sí jugó algunos partidos de exhibición como invitado. Espera cumplir su sueño algún día. ¿Se le dará? Foto: Alianza Lima.

— Bueno, está bien que lo sepan los hinchas, porque muchos piensan que fuiste tú el que no quiso ir a Alianza Lima. Eso quedó en los hinchas...

Al directivo que llamé me dijo que estaba en una reunión y que me iba a devolver la llamada y hasta el día de hoy estoy esperando..

— No te respondieron a ti que eres capitán de la selección peruana…

Creo que deberían responder a cualquiera, no importa quien sea.

— ¿Y crees que la oportunidad de jugar en Alianza Lima se va a dar?

Hoy no lo puedo decir, porque busqué todas las maneras de jugar en Alianza y cuando no se da, no se da. Dios sabe por qué, yo siempre dejo las cosas a Dios.

Foto: Adidas

El sueño peruano

— ¿Qué pasó en estos seis primeros partidos de las Eliminatorias?

Es difícil de explicar lo que pasó. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea a Juan. Pero igual el grupo hizo lo posible, trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Del psicólogo, de todos. Nosotros tratamos de apoyarlos pero los resultados no se daban. Y el fútbol hoy por hoy es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea por el Mundial. Yo me siento muy apenado porque no conseguimos ese click con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas.

— La crítica de los malos resultados ha sido muy dura con Juan Reynoso, pero en realidad, ¿cuán responsables son ustedes como jugadores?

Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos, de entender la idea a Juan. Desearles la mejor de las suertes ahora y estoy seguro que a Juan y a su comando técnico les va a ir muy bien, porque es una gran persona y un gran entrenador.

— ¿Has podido hablar, por ejemplo, con Christian Cueva?

Hablé 500.000 veces con Christian. Él sabe lo que tiene hacer. Ya le di mi punto de vista, ya le dije lo que tenía que hacer. La selección lo necesita. Es un jugador diferente que le da mucho a la selección, así que esperemos que en un pronto tiempo se pueda recuperar y tengamos al Christian Cueva que todos conocemos.

— ¿Aún podemos llegar al Mundial?

Yo creo que sí, falta muchísimo. Mientras existan posibilidades tenemos que seguir luchando.

Paolo Guerrero le tiene mucho cariño a Christian Cueva. Suele aconsejarlo. (Foto: GEC)

— ¿Qué tiene que cambiar?

El Perú en general tiene que cambiar, no estamos haciendo bien las cosas en todo sentido. Los periodistas, por ejemplo, no hacen un análisis general de lo que está pasando. Dicen que el equipo no corre, pero sin darse el tiempo de ver cuánto corre cada uno. Así como hay criticas constructivas, me parece que hay críticas que buscan que las cosas vayan mal.

— Pero si lo que nos conviene a todos es ir al Mundial…

Hay peruanos que quieren que le vaya mal a la selección. Que por envidia no quieren que la selección siga triunfando y yendo a los mundiales. De repente quisieron jugar al fútbol y no pudieron, por eso opinan así.

— ¿Te preocupa la falta de recambio?

Han salido buenos jugadores, pero necesitamos más. Es una responsabilidad muy grande para ellos que entren y cambien un partido, todavía tienen que prepararse para eso. Ellos deberían tener una experiencia bonita en la selección, no fea como la que están viviendo.

🔙🇵🇪🥹 ¡CÓMO PASAN LOS AÑOS! Paolo Guerrero aconsejando a Joao Grimaldo nos recordó a un Claudio Pizarro aconsejándolo a él en su debut.



🎥 Edit: peru_idolos (TikTok) pic.twitter.com/2FBzWzuq1N — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 13, 2023

Su futuro en LDU

— ¿Te has planteado ser entrenador en el futuro?

Nooo, en este momento no. Yo ya saqué mi carné, pero es algo que se dará en cinco años ó más. Pero hoy por hoy quiero seguir jugando.

— ¿Te quedas en LDU o es inminente tu salida?

Me gustaría quedarme, pero no es algo que dependa de mí. Es algo que depende de los directivos en este momento. A mí me encantaría. Mi principal objetivo para el próximo año es… no lo voy a decir, porque si no, no se cumple (se sabe que ansía ganar la Copa Libertadores).

— ¿Cómo puedes resumir estos seis meses en LDU después de conseguir el doblete?

Se siente increíble. Era mi objetivo. Más allá de que comencé en Racing, lo dejé peleando la Libertadores. Yo mismo me dije a mí mismo antes de llegar a Argentina: ‘Tengo que llegar a un equipo que pelee la Libertadores’. Infelizmente pasó lo que pasó, dejé a Racing en primer lugar en fase de grupos, pero yo necesitaba jugar y hablé con el presidente Víctor Blanco, le dije que necesitaba jugar, que necesitaba minutos. Le dije que no me iba a quedar. Necesitaba jugar porque llevaba mucho tiempo parado. Mi cuerpo me pedía jugar, no estoy para jugar 20 o 25 minutos. Así que le pedí rescindir el contrato. Él me pidió que lo piense y que me quede. Pero al final llegamos a un acuerdo y rescindí. Yo quería continuar jugando por un equipo que esté en Libertadores.

Paolo Guerrero está muy cómodo en Quito, por el trato del club y de los hinchas, que lo han adoptado como ídolo en 6 meses. Lo que él quiere es seguir en LDU. Existe una contrapropuesta que está a punto de ser respondida por los dirigentes albos. Según lo que pude averiguar la… pic.twitter.com/tdAabtViXb — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) December 19, 2023

— Es ahí que te ve Luis Zubeldía en el programa de ESPN...

¿Él lo dice no? Me llaman y me dicen si me interesaba Liga. Estaba jugando la Sudamericana, es un club grande, el más grande de Ecuador, lo conocía. Si no hubiese estado jugando Sudamericana, lo hubiese pensado. Mi intención era ganar un título internacional. Si no era la Libertadores, la Sudamericana entonces. Luego me llama el profe y me dice: ‘Eres el único que falta para ganar la Sudamericana, estoy seguro que contigo la ganamos’. Le dije que era mi más grande objetivo ganar un torneo internacional. Luego me mandaron la propuesta rápidamente y le dije a mi mujer: ‘Nos vamos a Quito’.

— ¿Fue una buena decisión en lo deportivo y personal? Tu foto es la más grande en el frontis del estadio...

Es lindo recibir el cariño de la hinchada. La gente es muy respetuosa, es una ciudad muy ordenada. Estoy encantado en Quito. Y uno lo que busca es retribuir eso dentro del campo con triunfos y con títulos. Lo que quiere la gente es levantar trofeos y eso es lo que hemos logrado en LDU. Ganando la LigaPro hemos cerrado el año con broche de oro. Hemos ganado todo.