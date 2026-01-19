Tras el triunfo de Alianza Lima sobre Colo Colo de Chile, el delantero Paolo Guerrero resaltó el trabajo en conjunto del equipo blanquiazul y aseguró que cada vez los jugadores se van amoldando a lo que pide el técnico Pablo Guede en la cancha.

“Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo hay que resaltar, los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el profe, cada vez nos vamos amoldando más al sistema”, dijo luego del encuentro en el que los íntimos vencieron por 3-2 al conjunto chileno.

🌟 Cuando habla un crack, hay que escucharlo#Serie2026 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/JeJvP2b9D7 — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 19, 2026

Guerrero reveló estar lleno de expectativas para este nuevo año en el que buscará salir campeón y retirarse con el equipo de sus amores.

“Empieza una temporada linda con muchas expectativas. Me siento como uno más del grupo, que trata de agregar su granito de arena, estar apoyando, por ahí se cae alguno. Va a ser un año lindo y duro”, dijo.

“Este año, espero cumplir mis objetivos, estoy con todas las ansias de que comience el campeonato”, agregó.

Alianza venció a Colo Colo en su tercer partido disputado en la Serie Río de la Plata. Guerrero anotó el primero para los íntimos.