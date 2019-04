Paolo Guerrero: cinco razones por las que debe jugar la Copa América 2019

Desde este sábado por la tarde, Paolo Guerrero ya no tendrá que convivir con calendarios ni con cuentas regresivas. Ha esperado su momento marcando los días, corriendo sobre fajas de gimnasio como en esa publicidad con fondo musical de bolero. Ha esperado dando pataditas al balón, imaginándose otra vez vestido de corto, de blanquirrojo, gritándole a la tribuna que siempre se puede. Cuando la batalla parece hacerse eterna, saber esperar es de guerreros.

Mañana 5 de abril vence la sanción por dopaje sobre Paolo y su técnico en el Inter de Porto Alegre, Odar Hellman, lo ha incluido en la convocatoria para el partido de este sábado ante Caxias por la semifinal del campeonato gaúcho. A unos miles de kilómetros, en la Videna de San Luis, también hay una convocatoria que lo podría esperar. Aquí cinco razones por las cuales Guerrero no debería ser descartado para la Copa América.

1. Ricardo Gareca está pendiente de su retorno

"Lo que queremos darle a Paolo es tranquilidad. Paolo necesita ponerse bien, estar con sus compañeros en el club, estar en el día a día con su comando técnico de Inter y lograr su mejor versión. Que se tome el tiempo que tenga que tomarse. Para nosotros no hay ninguna urgencia con Paolo", nos respondió Ricardo Gareca hace dos meses. El 'Tigre' dejaba entrever que no era urgente incluir a Paolo en la Copa, pero sí en las Eliminatorias. Sin embargo, tenemos la información que Gareca enviará un personal a Porto Alegre para darle seguimiento al retorno de Guerrero a las canchas. Los rendimientos de la selección peruana post Mundial, hacen crecer las posibilidades para anticipar la vuelta del '9'.

2. Físicamente va bien

A pesar de su prolongada ausencia de las canchas, de casi nueve meses después de la Copa del Mundo, Paolo Guerrero ha tratado de estar bien físicamente. Primero por su cuenta y desde febrero ya monitoreado por la dirección técnica del Inter de Porto Alegre. "Es claro que para un atleta que no juega desde hace casi 10 meses, necesitará una secuencia para que pueda recuperar la mejor forma competitiva. Hoy, ya tiene condiciones de soportar de 65 a 70 minutos de juego, tranquilamente", explicó Cristiano Nunes, preparador físico del Inter al portal Gaúcha ZH. Estas declaraciones fueron hace una semana. Toca ver cuántos minutos sumará Paolo en las próximas jornadas.

3. Podrá acumular partidos (y fútbol)

Desde su regreso oficial de este sábado, Paolo Guerrero podrá reunir hasta diez partidos y así llegar con la mejor versión posible a la Copa América. Serían ocho con el Inter, entre Copa Libertadores, Campeonato Gaúcho y Brasileirao, y dos amistosos con la selección peruana en junio. Eso sí, sin duda esos primeros encuentros con el cuadro brasileño condicionan el posible llamado. Si los minutos de fútbol no ayudan, Gareca ya dijo que lo esperará para las Eliminatorias. Todo esto al margen de su edad: para la Copa América tendrá 35 años y para las Eliminatorias, 36.

4. No se encontró un reemplazo fijo

Ha sido casi año y medio entre la Eliminatoria pasado y los últimos amistosos FIFA, tiempo suficiente para que Ricardo Gareca consolide un ataque sin Paolo Guerrero. El técnico argentino ha intentado, ha ensayado, aunque sin resultados positivos. Solo Farfán ha cubierto de manera correcta esa plaza de '9'. De momento, la otra variante en ataque sigue siendo Raúl Ruidíaz -quien por lo menos acumula buen registro goleador con su club Seatle Sounders-, porque no habrán muchas oportunidades para probar nuevos nombres. En los últimos ocho meses han alternado Ruidíaz, Yordy Reyna y el mismo Beto da Silva. La estadística no es positiva. En los últimos doce meses, los únicos atacantes que han anotado con la selección han sido Farfán y Guerrero (el último gol de Ruidíaz fue ante Islandia en marzo del 2018). El recambio en esa zona del campo, por ahora, sigue postergado.

5. La Copa América es su obsesión

A Paolo Guerrero le acomoda muy bien la Copa América. El 'Depredador' ha anotado once goles desde su debut en este torneo en el 2007. Sus mejores producciones fueron en la Copa América 2011 con cinco goles y en el 2015 (Chile)) con cuatro tantos. Ha sido dos veces medalla de bronce en esta competencia (2011 y 2015) y dos veces goleador del campeonato (2011 y 2015). Además fue el capitán y líder, anotando un gol, del equipo que nos representó en la Copa América Centenario del 2016 (la Blanquirroja llegó hasta octavos de final). Un detalle extra es que la Copa será en Brasil, el segundo hogar de Guerrero desde hace siete años. La Copa América y las tierras brasileñas forman la escenografía ideal, el hábitat más oportuno, para que Paolo Guerrero vuelva a sonreír con la bicolor. Ya esperó demasiado. Lo que resta es muy poco.