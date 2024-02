1. ¿Cuál es la posición de César Vallejo hoy?

Primero, lo fáctico: Paolo Guerrero tiene contrato firmado por una temporada (hasta diciembre 2024) con Universidad César Vallejo. El documento está ya inscrito en la FPF, a falta de los exámenes médicos, pues el Transfer Internacional ya está en Lima. A partir de ello, la administración del club, liderada por Richard Acuña y Luis Gálvez han decidido que el vínculo se respete. De hecho, el club le envió el martes al jugador una carta en la que lo conmina a viajar a Trujillo este sábado 17, le giran los pasajes e invitan “a sumarse a los entrenamientos del club”. Esto ha sido confirmado por DT hasta con dos fuentes en la interna trujillana. El tema ha pasado a manos de los abogados. Y según confesión de Paolo Guerrero el miércoles en América TV esta decisión lo ha “decepcionado” de Richard Acuña. El dirigente habría cortado comunicación con el delantero.

Anoche volvimos a contactarnos con Richard Acuña, quien ha preferido el silencio y es entendible. Asimismo, nuestra fuente del club nos dice: “No hay nada seguro en este momento y por ahora nadie va a declarar”.

Sumado a ello, DT pudo confirmar que el preparador físico Brian Carrill ya está en Trujillo e inclusive estuvo presente en el entrenamiento del miércoles pasado. Con ello, le puso fin, a los trabajos personalizados que tuvo a lado de Paolo Guerrero en Rio de Janeiro, Brasil, durante los 9 días que trabajaron el tema físico.

2. ¿Cuál es la postura de Paolo Guerrero sobre su futuro?

Paolo Guerrero ha actuado con inteligencia. Y para ello ha decidido ser asesorado por el abogado Julio García, clave para que FIFA le permita jugar el Mundial Rusia 2018, tras el resultado analítico adverso en un control antidoping. Pero además, ha blanqueado una información que hasta la noche del miércoles era solo rumor de redacciones: doña Petronila Gonzales -y otros miembros de su familia- han recibido mensajes de presuntos extorsionadores, apenas enterados de su contrato firmado con Vallejo. Es público, además, que los Acuña saben del caso: César, dueño de la institución y presidente regional de La Libertad, declaró ayer a periodistas que “haría lo mismo” si su familia estuviera en riesgo.

Lo oficial es que Paolo no jugará en Vallejo y explicó los motivos el jueves 15 en una entrevista con América Noticias. El delantero compartió chats de extorsión que recibió tras acordar contrato con el cuadro poeta, la principal razón de su decisión. Esto señaló sobre su frustrada llegada al club de la Liga 1 Te Apuesto:

“Lo que yo más quería era jugar en Vallejo”, aclaró el delantero. Al principio, luego de firmar contrato, todo “era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le habían llegado, muy nerviosa”, empezó diciendo Guerrero.

“No sabíamos hasta dónde podía llegar eso. No le di mucho interés. Luego llamé a Cuevita (Christian Cueva). Me dijo acá la cosa está picante, pero tranquilo. Acudimos al ministro (del Interior). Mis padres están en Perú y obviamente están con los nervios”, señaló en el noticiero.

3. ¿Cómo podría resolverse el tema y Paolo seguir jugando al fútbol?

“Yo no te puedo hablar de otro club, quiero rescindir primero con Vallejo”, fue lo que dijo Paolo Guerrero en América Noticias cuando le preguntaron sobre alguna oferta de otro club. Por su parte, el abogado del delantero de la selección peruana Julio García habló en Encendidos de RPP y manifestó que este miércoles 15 de febrero enviará una carta presentando su renuncia.

“Nosotros vamos a remitir hoy una comunicación formal al club, no puede ser por vía notarial porque Paolo está en Brasil, formulando el cese, la renuncia laboral y pidiendo a César Vallejo que, atendiendo los motivos que ocasionan esa renuncia, exonere de todos los plazos de ley y permita que Guerrero sea jugador libre. Si hay una buena disposición o no, se verá en la respuesta que nos van a dar”, explicó el letrado a dicho medio.

La intención de Paolo Guerrero es seguir jugando, puesto que físicamente está muy bien y ha demostrado que está en óptimas condiciones para rendir en la alta competencia. ¿Tiene opciones? Existe un rumor muy fuerte sobre el interés de Peñarol de Uruguay, además de lo que significa siempre la puerta de Alianza, hoy cerrada. En cualquier caso, Paolo tiene hasta el 26 de febrero para resolver el tema con Vallejo y poder quedar libre. Ese día se cierra el libro de pases en el Perú. De lo contrario, Guerrero no podrá jugar al fútbol profesional -por lo menos en el Perú- y tendrá que recurrir a instancias internacionales (FIFA) para acelerar su desvinculación. El abogado del futbolista fue claro: “Básicamente, el punto es: o vienes a Trujillo o dejas de jugar al fútbol”, indicó.

4. ¿Hay otras ofertas por Paolo Guerrero?

Primero, lo que este diario se ha enterado es que la mente de Paolo Guerrero está en solucionar el tema legal con César Vallejo, puesto que su cambio de decisión lo ha metido en un problema que excede lo deportivo. Si bien la familia está por delante de todo, tiene que convencer a Richard que este tema que sucedió con su madre fue algo inesperado y que ha sido un factor determinante para que desista de cumplir el contrato. Entonces, surge la pregunta, ¿qué opciones en el mercado tiene Paolo Guerrero? En Chile, por ejemplo, Colo Colo sigue en búsqueda un ‘9′ y tiene hasta el viernes 8 de marzo a las 23:59 horas para inscribir a jugadores. La opción que maneja el Cacique es Gullermo Paiva, pero en las últimas horas han existido complicaciones. Según su agente, el brasileño Regis Marques, “el club chileno envió una propuesta conjunta al club y al jugador, pero las condiciones del jugador no están claras”, explicó empresario a radio ADN sobre Paiva. Ante ese suceso, los directivos de Blanco & Negro podrían fijarse en Paolo Guerrero. En Argentina, el libro de pases ya cerró el pasado 9 de febrero, mientras tanto en Ecuador, el libro de pases está abierto hasta el lunes 25 de marzo. Asimismo, en Perú, el libro de pases se vence el lunes 26 de febrero y en Vallejo tienen hasta esa fecha para regularizar la documentación con Paolo -que hasta la fecha solo eran los exámenes médicos-. En Europa, Arabia y Asia, los mercados están cerradas.

5. ¿Cuánto pierde la selección con la para de Paolo?

Jorge Fossati señaló en una entrevista con un medio local que le preocupa la situación de Paolo Guerrero. “El caso de Paolo es diferente. El grave problema que tiene hoy es que no tiene equipo por lo que trasciende públicamente”, dijo. “Yo estaba feliz de que ya tenía equipo, pero hoy me encuentro con la novedad de que aparentemente habría algún problema por el cual se rescindiría el contrato con César Vallejo”, agregó. El martes, en una larga entrevista que será publicada por DT este fin de semana, el técnico de la selección confirmó que, de no tener continuidad en un club, Paolo Guerrero no será llamado a la convocatoria de marzo, que se realizará a inicios de ese mes.

