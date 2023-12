La entrevista se dio después del partido, mientras los fans celebraban, y también los familiares de los jugadores los esperaban a la salida. Después de superar el acceso de la zona mixta pude llegar a los vestuarios de Liga. Paolo fue el último en salir y tuvo la amabilidad de llevarme al espacio donde estaba colocada la copa que ganaron hace minutos. De todos los temas que teníamos por conversar había uno inevitable: el futuro de la selección peruana tras la salida de Juan Reynoso. “¿Ya firmó Fossati?, ¿Ya está confirmado?”, me preguntó. Le respondí que “no” y le comenté que “su agente se ha reunido con la federación pero que aún no hay nada oficial”. Guerrero agregó: “Te pregunto porque no estoy enterado de nada. Lo que pasa es que no veo noticias de Perú, hasta prefiero evitarlas para no hacer hígado. Si sé que ya comunicaron que Juan no es más el técnico de la selección”.

-Paolo, ¿qué pasó en estos seis primeros partidos de las eliminatorias?

Es difícil de explicar lo que pasó. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea a Juan. Pero igual el grupo hizo lo posible, trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Del psicólogo, de todos. Nosotros tratamos de apoyarlos pero los resultados no se daban. Y el fútbol hoy por hoy es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea por el Mundial. Yo me siento muy apenado porque no conseguimos ese click con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas.

-La crítica de los malos resultados ha sido muy dura de los hinchas y la prensa para Juan Reynoso, pero en realidad, ¿cuán responsables son ustedes como jugadores?

Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos, de entender la idea a Juan. Desearles la mejor de las suertes ahora y estoy seguro que a Juan y a su comando técnico les va a ir muy bien, porque es una gran persona y un gran entrenador.

-¿Cómo volvemos a jugar como lo hicimos con Ricardo Gareca?

Voy a hablar en términos generales, pero creo que en el Perú no estamos haciendo las cosas bien en todo sentido. Empezando por la prensa que no analiza los partidos correctamente. He escuchado que dicen “el equipo no corre”, ¿acaso han medido eso? No veo una crítica constructiva hacia la selección.

-¿Pero si a todos nos conviene clasificar al Mundial del 2018?

No me queda duda que hay mucha gente que apoya a la selección. Pero también creo que en el Perú hay mucha envidia y hay gente que quizás no quiere que la selección siga teniendo éxito y vaya a los mundiales. Quizás hay gente que nunca jugó al fútbol y de repente fue lo que siempre quisieron y por eso ahora critican. Hay mucho por cambiar en el país, pero debe hacerse de raíz.

Paolo Guerrero sumó su segundo título con el LDU. FOTO: Liga Deportiva Universitaria.

-¿Te preocupa la falta de recambio de jugadores?

Han salido buenos jugadores, pero les estamos dando la responsabilidad que cambien el trámite de los partidos y a su corta edad aún se tienen que preparar para eso.

-¿Hay posibilidad de virar el timón y lograr la clasificación al Mundial? Más aún si ahora hay seis cupos y medio…

Mientras aún existan posibilidades no podemos de dejar de seguir luchando. No podemos bajar los brazos.

