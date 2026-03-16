Por Redacción EC

Paolo Guerrero protagonizó un incómodo momento con un hincha tras el empate de Alianza Limaante Deportivo Garcilasopor la Liga 1. El experimentado atacante fue interceptado por aficionados a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, donde se vivió una escena tensa que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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