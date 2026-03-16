Paolo Guerrero protagonizó un incómodo momento con un hincha tras el empate de Alianza Limaante Deportivo Garcilasopor la Liga 1. El experimentado atacante fue interceptado por aficionados a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, donde se vivió una escena tensa que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras caminaba por el aeropuerto y atendía a algunos medios de comunicación, varios hinchas comenzaron a llamarlo por su nombre. Sin embargo, uno de ellos lo llamó “Paolín”, situación que no fue bien recibida por el goleador de 42 años, quien decidió detenerse y encararlo para pedirle explicaciones.

Al identificar al aficionado que lanzó el comentario, Guerrero se acercó visiblemente molesto y lo confrontó en medio de la presencia de otras personas. El hincha, sorprendido por la reacción del futbolista, respondió: “Eres Paolo, ¿o no?”, intentando bajar la tensión del momento.

Han pasado 22 años desde el estreno del “Especial del humor” y a Paolo Guerrero le siguen gritando “Paolín” en la calle. Todo es tu culpa, Carlos Álvarez… 📺 pic.twitter.com/vBsH5O8krr — Genaro (@pagamegenaro) March 16, 2026

Pese al cruce verbal, el incidente no pasó a mayores. El delantero de Alianza Lima decidió retirarse del lugar y subir a su vehículo, poniendo fin al incómodo episodio tras su regreso a Lima luego del encuentro disputado en Cusco.